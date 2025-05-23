明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

戴天價耳環女星父受查 川前公僕涉違規經商 登頂熱搜 網民仍質疑「致富路」

【明報專訊】內地17歲女演員黃楊鈿甜近日被發現佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的「天價耳環」，加上其父親楊偉曾任四川雅安公務員，引發互聯網群情洶湧。官方聯合調查組昨通報，楊偉涉嫌違規經商辦企業、隱瞞違法生育二孩問題，被立案調查。

黃楊鈿甜2007年生於深圳，2017年出演古裝傳奇劇《楚喬傳》中的小楚喬，由此進入演藝圈，人稱「小趙麗穎」。她月中在社交平台分享參加學校成人禮活動的照片，其後網民發現她佩戴的耳環是奢侈品牌GRAFF經典系列，公價約230萬元。有網民「起底」指，其父楊偉曾任職招商引資部門，也曾負責雅安地震災後重建項目，質疑侵吞公款、受賄。與此同時，楊偉被曝關聯多間公司，懷疑其存在公務員違規行為。

城管出身 通報指未涉震後重建

由紀檢監察、公安、市場監管等部門組成的雅安市聯合工作組昨通報，楊偉2011年4月至2014年9月任職雅安城管執法支隊，主要從事市容市貌管理、違法建築查處等工作。爾後，他調入雅安市投資促進局，主要負責招商引資網絡平台管理、信息服務等工作。2017年2月，楊偉以夫妻長期兩地分居、無法照顧小孩為由辭職獲准。

通報指出，楊偉曾有一個招商項目，為估算投資7億元的4A級景區項目，最終沒有招到投資商；他在雅安工作期間未經手災後重建項目招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款。但楊偉在雅安工作期間，涉嫌違規經商辦企業問題，以及在參加公務員考試和工作期間，涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題，監察機關已立案調查，將依法嚴肅處理。

楊偉早前在微博發文回應，稱耳環並非正品，強調自己在工作期間沒有違紀、違法犯罪行為，2017年後辭職回深圳經商。昨日的官方通報結果旋即登上微博熱搜首位，許多網民仍不信服，質疑楊偉經商不過數年，如何能在深圳擁有價值過億別墅、滿櫃子珠寶。

義烏推黃楊鈿甜耳環仿品熱銷

趁住爭議熱浪，浙江義烏商家近日已火速推出同款耳環的仿製款。據電商平台數據顯示，該仿款耳環以48至110元包郵價格熱銷，不乏日銷破萬單的店舖，並有祖母綠、寶藍、香檳金等7種配色。有購買了38元仿品的消費者在評論區寫到，「戴着去參加閨蜜聚會，她們都說像真的一樣」。

上 / 下一篇新聞