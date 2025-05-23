戴天價耳環女星父受查 川前公僕涉違規經商 登頂熱搜 網民仍質疑「致富路」

黃楊鈿甜2007年生於深圳，2017年出演古裝傳奇劇《楚喬傳》中的小楚喬，由此進入演藝圈，人稱「小趙麗穎」。她月中在社交平台分享參加學校成人禮活動的照片，其後網民發現她佩戴的耳環是奢侈品牌GRAFF經典系列，公價約230萬元。有網民「起底」指，其父楊偉曾任職招商引資部門，也曾負責雅安地震災後重建項目，質疑侵吞公款、受賄。與此同時，楊偉被曝關聯多間公司，懷疑其存在公務員違規行為。

城管出身 通報指未涉震後重建

由紀檢監察、公安、市場監管等部門組成的雅安市聯合工作組昨通報，楊偉2011年4月至2014年9月任職雅安城管執法支隊，主要從事市容市貌管理、違法建築查處等工作。爾後，他調入雅安市投資促進局，主要負責招商引資網絡平台管理、信息服務等工作。2017年2月，楊偉以夫妻長期兩地分居、無法照顧小孩為由辭職獲准。

通報指出，楊偉曾有一個招商項目，為估算投資7億元的4A級景區項目，最終沒有招到投資商；他在雅安工作期間未經手災後重建項目招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款。但楊偉在雅安工作期間，涉嫌違規經商辦企業問題，以及在參加公務員考試和工作期間，涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題，監察機關已立案調查，將依法嚴肅處理。

楊偉早前在微博發文回應，稱耳環並非正品，強調自己在工作期間沒有違紀、違法犯罪行為，2017年後辭職回深圳經商。昨日的官方通報結果旋即登上微博熱搜首位，許多網民仍不信服，質疑楊偉經商不過數年，如何能在深圳擁有價值過億別墅、滿櫃子珠寶。

義烏推黃楊鈿甜耳環仿品熱銷

趁住爭議熱浪，浙江義烏商家近日已火速推出同款耳環的仿製款。據電商平台數據顯示，該仿款耳環以48至110元包郵價格熱銷，不乏日銷破萬單的店舖，並有祖母綠、寶藍、香檳金等7種配色。有購買了38元仿品的消費者在評論區寫到，「戴着去參加閨蜜聚會，她們都說像真的一樣」。