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駐京周記：鴻蒙電腦雖好，適配軟件少

【明報專訊】18吋屏幕，已經相當於台式電腦屏幕的大小，重量卻只有1.16kg 。這樣一款摺疊電腦，在商務人士的眼中，確實是「香餑餑」。華為最新發售的MateBook Fold預約已經逼近20萬部（華為商城+京東自營旗艦店）。記者也去華為體驗店，現場體驗了一下這款搭載HarmonyOS 5系統的鴻蒙摺疊筆記本電腦。

更輕更順滑 無摺痕

昨天（22日）北京下雨，華為體驗店的人不多，記者獨佔了電腦的體驗。相比店內的其他旗艦手提電腦，MateBook Fold確實要輕一些，外殼手感也更順滑。筆記本鉸鏈的位置開合精確，全部展開後從正面看屏幕並沒有摺痕，亮度和色彩也比其他旗艦機更柔和。看視像都很「絲滑」，沒有「卡頓」的感覺，而且在大屏幕全屏看抖音的體驗很不一樣，短片剪輯軟件觸控用起來也很方便。

不過鴻蒙5.0只是剛剛推出，目前適配的軟件並不多，國內一些軟件可以使用，但連QQ和微信目前都不支持在MateBook Fold上應用，有些許不便。而且因為沒有顯卡的原因，海內外的3A大作甚至網絡遊戲也無法暢玩。不過選擇這款電腦的消費者，大多以商務辦公為主，不太介意遊戲體驗。

暫不支持QQ微信辦公軟件

而海外的一些軟件，例如Office系列還有Photoshop等辦公類的軟件，目前也無法完美適配MateBook Fold。

和Windows系統比，HarmonyOS 5系統的潛力正在開發，店員也預計到今年底，電腦將支持超過2000個跨界應用，屆時華為手機、平板、電腦各端互動將更方便。

同時，記者也體驗了「3指拋甩」、「5指切換」、「8指調取」等虛擬鍵盤功能，和其他電腦相比確實有不一樣的體驗。雖然在Windows系統上很多功能用鼠標和快捷鍵也可以實現，但華為這些手勢體驗也為之後多模態（如文本、圖像、音頻、視頻或其他形式輸入）互動打下了基礎。

實際體驗過後，摺疊機身、輕巧便攜讓記者心動，但無奈現在支持的軟件和應用環境太少，加上售價較為昂貴，只好遺憾作罷。希望下次系統升級後，能有更好體驗和更多適配軟件。

駐京記者 王佩凡

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