明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

黔大方縣兩處山泥傾瀉 兩死19人被埋

【明報專訊】貴州省大方縣昨上午因暴雨連續發生兩處嚴重山泥傾瀉，其中大方縣長石鎮兩名村民喪生，果瓦鄉慶陽村有8戶19人被掩埋，當局仍在搜救中。貴州啟動全省地質災害Ⅱ級應急響應。

村民稱持續暴雨 聽不見異響

慶陽村民對《南方都市報》表示，山泥傾瀉約上午9時發生，被山泥掩埋的房屋處於山中間位置，被埋居民大多是當地村民，務農維生。該村民表示，由於前一晚開始持續暴雨，山泥傾瀉發生一刻聽不見異響。《瀟湘晨報》引述大方縣平塘村民表示，村裏一條橋前晚被山洪冲斷，另一條主路也被山泥堵塞，車輛無法出入。

習近平上周指示嚴防泥石流

新華社報道，貴州畢節軍分區組織官兵及周邊鄉鎮民兵應急排約120人前往現場，武警派60餘名官兵攜帶破拆工具、救生器材等專業設備中午12時許抵達救援一線。貴州5個消防支隊共計67車、210人、14隻搜救犬、15套雷達生命探測儀及救援裝備器材趕赴現場。

果瓦鄉政府上月曾開展地質災害預防演練，稱演練「使地質災害點的群眾掌握應急撤離的正確方法，提高各相關職能部門應對突發地質災害的協調和應急處置能力」。

內地近期多地旱澇同現。國家主席習近平近日到河南視察時指出，有旱就可能有澇，要嚴防旱澇急轉；汛期已經到來，各地對防汛抗洪務必精心準備，確保預案充分、應對從容；容易突發山洪、泥石流等自然災害的地區，要全面落實應急處置責任。

水利部和中國氣象局昨晚6時聯合發布黃色山洪災害氣象預警，預計浙江、安徽、福建、江西、廣西、四川等部分地區可能發生山洪災害。

相關字詞﹕貴州 習近平 山泥傾瀉

上 / 下一篇新聞