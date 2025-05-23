黔大方縣兩處山泥傾瀉 兩死19人被埋

村民稱持續暴雨 聽不見異響

慶陽村民對《南方都市報》表示，山泥傾瀉約上午9時發生，被山泥掩埋的房屋處於山中間位置，被埋居民大多是當地村民，務農維生。該村民表示，由於前一晚開始持續暴雨，山泥傾瀉發生一刻聽不見異響。《瀟湘晨報》引述大方縣平塘村民表示，村裏一條橋前晚被山洪冲斷，另一條主路也被山泥堵塞，車輛無法出入。

習近平上周指示嚴防泥石流

新華社報道，貴州畢節軍分區組織官兵及周邊鄉鎮民兵應急排約120人前往現場，武警派60餘名官兵攜帶破拆工具、救生器材等專業設備中午12時許抵達救援一線。貴州5個消防支隊共計67車、210人、14隻搜救犬、15套雷達生命探測儀及救援裝備器材趕赴現場。

果瓦鄉政府上月曾開展地質災害預防演練，稱演練「使地質災害點的群眾掌握應急撤離的正確方法，提高各相關職能部門應對突發地質災害的協調和應急處置能力」。

內地近期多地旱澇同現。國家主席習近平近日到河南視察時指出，有旱就可能有澇，要嚴防旱澇急轉；汛期已經到來，各地對防汛抗洪務必精心準備，確保預案充分、應對從容；容易突發山洪、泥石流等自然災害的地區，要全面落實應急處置責任。

水利部和中國氣象局昨晚6時聯合發布黃色山洪災害氣象預警，預計浙江、安徽、福建、江西、廣西、四川等部分地區可能發生山洪災害。