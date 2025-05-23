殲10CE登大馬航展 引圍觀讚先進 擺展區核心位 逾20軍政代表團了解性能

蘭卡威國際海事與航空展始於1991年，是亞太地區深具影響力的防務裝備與技術交流平台之一。攜殲10CE參展的中航技進出口公司（中航技）展台位於航展館核心展區，代表中國航空工業集團，以「POWER ON AIR」（制勝空天）為主題。作為今次中國唯一參展的軍貿公司，中航技亦帶去運20運輸機、FC31、直9ME直升機、翼龍2無人機、L15高級教練機等重點軍貿產品參展。

據《環球時報》等媒體報道，本次中航技攜帶的殲10CE只是一架1:10模型機，仍然獲得較高關注度。5月20日開幕式上，來自老撾、泰國、越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞等國家和地區的20多個軍政代表團密集到訪中航技展台，了解有關性能和配置等情况。

大馬政要讚中國破壟斷 採購意向惹猜測

馬來西亞第一副總理扎希德到現場聽取了重點軍貿產品介紹，稱讚殲10CE戰鬥機的性能非常先進，「我認為未來一些產品將不再被此前的一些生產國壟斷，中國正在創造一條新的道路，祝賀中國能生產這樣高科技的軍事裝備和產品」。馬來西亞政府高層關注殲10CE，引發網民猜測馬來西亞軍方是否有意向採購。巴西、阿聯酋、阿爾及利亞等東盟以外國家的代表，在中航技展台同時關注殲10CE和FC31這兩款戰鬥機，報道稱其他亞非拉國家的代表則主要「圍着殲10CE戰鬥機轉」。

殲10CE是中國航空工業自主研製的全天候、單引擎單座多用途戰鬥機，是殲10C外貿型。紀錄片《殲10傳奇》5月21至22日晚在央視《國家記憶》欄目播出，講述這款飛機誕生背後的故事。1982年冬，在推動中國航空事業跨越發展的新型殲擊機方案論證會上，時任成都飛機設計研究所總設計師的宋文驄詳細闡述了新型殲擊機方案的優勢和可行性，最終使得這一充滿挑戰但極具潛力的全新方案被採納。

央視播紀錄片講殲10零圖紙誕生史

片中着重呈現殲10研製過程中的技術攻堅。在沒有模型、沒有圖紙的情况下，一群航空人「啃」下了新殲機上超過60%新成品的「硬骨頭」。從1997年首架殲10組裝完成，到突發油液泄漏問題導致首飛推遲，再到最終一飛冲天、創造中國航空史的奇蹟。

印度和巴基斯坦5月7日爆發軍事衝突，外媒引述消息指巴國使用殲10CE擊落至少兩架印度軍機，包括法製「陣風」戰機。中國官媒時隔10天稱，殲10CE在空戰中擊落多架敵方戰機且自身無一損失。

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