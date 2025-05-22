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北方高溫退 南方迎龍舟雨

【明報專訊】北方多地近日剛經歷最高溫，即將迎來降溫，西北地區東部、黃淮等地今天將出現降雨，有助緩解持續多時的旱情。而南方一連四日迎來新一輪較強降雨。

河南河北多地破5月紀錄 鄭州40.6℃

北方正經歷今年首場大範圍高溫天氣，河南、河北多地突破當地5月同期最高氣溫紀錄，鄭州最高氣溫已達到40.6℃。陝西省西安市氣象台昨升級發布高溫紅色預警信號，預計該市新城區、碑林區等地最高氣溫將升至40℃以上。

不過明後兩天，隨着冷空氣南下以及降雨增多，高溫天氣將迅速消退。綜合央視新聞、中國天氣網報道，降溫核心區今天在內蒙古、陝西、山西、河南等地，最高氣溫將下降10至16℃，局部地區降幅可達20℃左右。明日起，南方多地亦加入「降溫陣營」，最高氣溫30℃以上的區域明顯減少，僅存華南和四川盆地等地。安徽、江蘇部分地區將出現8至14℃降溫。

伴隨冷空氣而來的還有降雨，預計未來兩天，北方旱區將自西向東迎來降雨。甘肅、陝西、河南等地以小到中雨為主，雖然部分地區降水較弱，仍有助緩和持續多時的乾旱。

至於南方，預計22日夜間至23日，會是降雨的最強時段。浙江東部、安徽南部、江西北部、湖北東南部等地暴雨將成片出現，局部地區或現大暴雨。特別是夜間起，部分地區6小時降雨量將達60毫米以上，局地甚至可達120毫米以上。

據廣東天氣預測，2025年「龍舟水」（5月21日至6月20日）期間，廣東省有5次區域性暴雨過程，其間可能伴隨有冰雹、雷雨大風和短時強降水等強對流天氣。

相關字詞﹕降雨 天氣 龍舟水 高溫天氣

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