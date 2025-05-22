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星藝人「辱華錄音」 前助理認合成 工作室報警獲受理 澄清未平質疑

【明報專訊】新加坡籍華裔藝人李凱馨近期因一段涉 「辱華錄音」引發爭議。她的前助理昨（21日）公開道歉，自稱錄音是由本人惡意剪輯、合成，李凱馨工作室亦發布報警受理回執。李凱馨強調「對中國的情感與立場從未動搖」，不過有關澄清未能平息質疑，暫未有官方機構證實涉事的錄音為造假。

早前，李凱馨前助理在本月中旬曝光一段錄音，其中內容提及「就因為中國人大部分都是傻╳」、「我也不是為了紅，而是為了錢，有戲拍有錢賺不就好了」等，包含貶損中國觀眾的內容，引發網民熱議。《北京日報》等多家官媒亦發評論，表示絕不容忍「吃中國飯砸中國鍋」的行為。

前助理道歉 稱受公安批評教育

自稱李凱馨前助理、網名為「魚了個鯨_」的網民昨發布聲明，表示自2017年至2019年間，在公司擔任執行經紀人以及助理期間，與公司發生矛盾爭執，離職前錄製李凱馨的錄音，並且使用剪輯、合成後的錄音進行談判。她稱，近日經公安機關批評教育，深刻認識到惡意剪輯、合成、揑造錄音等傳播虛假信息的行為涉嫌違法，「本人已深刻認識錯誤，在此鄭重承諾永不再犯」。

隨後，李凱馨工作室亦在網絡發文稱，工作室已於5月13日向公安機關正式報案並獲受理。經調查確認，「錄音事件」是前工作人員（助理）因個人糾紛惡意造謠。李凱馨則在錄製影片中表示，自己出生在中國台灣，16歲回到中國學習和生活，至今已有十年。「我對中國的情感與立場從未動搖，始終堅持一個中國原則，絕對不可能說出任何辱罵中國和中國人的話。」

李凱馨稱堅持一中原則 不可能辱罵中國人

儘管涉事的女星公司表示已報案受理，不過輿論依然質疑，雙方既然存在勞務糾紛，就存在私下達成和解的可能。「極目新聞」評論指出，不管是李凱馨前助理，還是其工作室甚至本人，都提到「公安機關」，但至今都沒有相關材料來證實造謠屬實，「既然李凱馨一方表示已經報警，還曬出受案回執，那後續如何，警方有沒有對造謠者進行處理呢？」不少網民表示，事件引發眾多官媒介入評論，要有公安機關發布藍底白字的通報才能令人相信。

今年25歲的李凱馨在台灣出生，是新加坡籍華裔演員、歌手。她在2015年因拍攝許鞍華導演的微電影而進入演藝圈，隨後在內地發展。「辱華錄音」事件發酵後，李凱馨參演的《赴山海》劇組刪除了李的相關宣傳內容。

相關字詞﹕造謠 合成 辱華 李凱馨

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