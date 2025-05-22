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國統局：江蘇統計授意造假 促官員踐行正確政績觀

【明報專訊】國家統計局周二（20日）向江蘇省委、省政府反饋2024年常規統計督察意見，發現江蘇存在官方干預統計數據甚至授意造假，部分官員政績觀不正確等問題，建議推動地方官員豎立和踐行正確政績觀，防範和懲治統計造假、加強問責，要求江蘇在3個月內反饋整改情况並向社會公開。

據國家統計局旗下「統計微訊」微信公眾號消息，國家統計局督察組表示，江蘇在推動地方官員豎立和踐行正確政績觀方面還有差距，個別地區和部門未能充分認識統計造假的危害性和防治統計造假的重要性；防治統計造假責任落實不夠到位；首輪統計督察整改成效不鞏固，推動建立督察整改長效機制、持續鞏固深化督察整改效果仍有差距；執行國家統計政令和統計調查制度不規範；部分企業或項目統計數據失實。

國家統計局去年底分別向山西、遼寧、江蘇、浙江、海南、重慶、寧夏7個省市，以及科技部、市場監管總局、金融監管總局3個國務院部門派出督察組，開展常規統計督察。

7省「企業數據失實」 多涉干預

督察組分別向7個省（區、市）反饋的《統計督察意見》，均提到「有的企業（項目）統計數據存在失實問題」。浙江、遼寧、重慶、山西都提到了「干預統計工作」，其中江蘇在此領域最為嚴重，其措辭是「有關地區仍存在干預數據上報、授意或指使統計調查對象提供不真實統計資料等問題」。

相關字詞﹕國家統計局 江蘇 政績 造假

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