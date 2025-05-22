促美停溯源政治化 華：對世衛只無私支持 未來5年增5億美元捐助

斥退出世衛卻攻擊中國 喪基本是非觀

央視昨報道，該發言人表示，新冠疫情爆發後，中方第一時間向國際社會分享疫情信息和病毒基本序列，向世衛組織以及包括美國在內的153個國家提供物資和資金支持；中方支持世衛組織科學溯源，多次邀請世衛專家組赴華開展溯源研究，得出「武漢實驗室泄漏極不可能」的結論，體現中方公開、透明的態度。

發言人指出，個別國家自身抗疫不力，卻對外栽贓抹黑，將疫情問題政治化的圖謀是醜陋的，不可能得逞。發言人表示，美國應該主動分享早期病例數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室情况。

另據路透社報道，國務院副總理劉國中當地時間20日出席世衛大會並致辭，表示中國將在未來5年向世衛組織額外增加5億美元捐助。

新華社報道，劉國中表示，全球公共衛生安全當前面對單邊主義和強權政治衝擊，國際社會應堅持多邊主義，堅定支持世衛組織在全球公共衛生治理中發揮領導協調作用；應堅持公正合理，堅定支持發展中國家在公共衛生安排、疫苗分配、技術轉讓等方面的合理訴求；應堅持開放創新，抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史機遇，深化衛生領域創新合作。