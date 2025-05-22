黃仁勳：美AI出口管制失敗 刺激中國加速發展

黃仁勳舉辦台北國際電腦展（COMPUTEX）全球媒體問答記者會，出口管制議題再次成為關注焦點。路透社報道，黃仁勳表示，4年前英偉達在中國市佔有率近95%，現在只剩50%。他批評道，美方禁令不僅使得英偉達因庫存註銷而損失了55億美元，還被迫放棄了中國市場150億美元的銷售收入，美國政府也損失了大約30億美元的稅收。

稱全球一半AI研究員中國人 難阻進展

黃仁勳還指出，中國在人工智能方面做得非常出色，「全球50%的人工智能研究人員是中國人，你無法阻止他們在人工智能領域取得進展」。他還稱華為是「一家世界級的科技公司」，針對H20晶片的禁令其實沒有效果，中國企業會從華為或其他公司購買更多晶片，希望美國政府可以體認到這一點。

被問到在台灣興建新總部是否因為地緣政治趨於穩定，黃仁勳解釋是因為業務成長需求。他提到，英偉達已在台灣發展近30年，並非新開一個據點，只是需要一棟更大的建築物和更大的辦公空間。

（中美角力）