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華：助美禁中方晶片違《反外國制裁法》 商務部批美剝奪他國發展高科技產業權利

【明報專訊】美國企圖在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。中方連續發聲，指美方行為嚴重破壞中美不久前瑞士會談共識，商務部昨（21日）再批評美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，並宣布任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反《中華人民共和國反外國制裁法》。

綜合報道

美國商務部13日宣布廢除拜登政府時期簽署的「人工智能擴散規則」，並發布3項指南，以加強對中國人工智能（AI）相關的出口管制。

新華社報道，中國商務部昨批評，美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進計算晶片和人工智能等高科技產業的權利。美方濫用出口管制，遏制打壓中國，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。

中方強調，美方措施涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施。任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反《反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，密切關注美方措施執行情况，將採取堅決措施維護自身正當權益。

2021年通過的《反外國制裁法》，是中國對西方自2018年起就中美貿易戰、新疆及香港問題頻頻制裁中方的回應。法規對「外國國家違反國際法和國際關係基本準則」，對中國遏制、打壓，對中國公民、組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政的，採取不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證或驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內動產、不動產和其他各類財產；禁止或者限制中國境內組織、個人與其有關交易、合作等活動等制裁措施。

王毅：堅決反對赤裸裸單邊霸凌

另邊廂，外交部長王毅周二在北京會見美國亞洲協會會長康京和（Kang Kyung-hwa）時表示，近期中美經貿高層會談取得進展，這再次說明，平等對話、相互尊重、妥善處理彼此合理關切符合中美兩國共同利益。但與此同時，美方繼續遏制打壓中國的正當發展權利，近日竟然試圖對國產晶片全面封殺，這是赤裸裸的單邊霸凌，中方堅決反對。

王毅認為，中美應首先通過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑。康京和表示，亞洲協會願繼續分享基於事實、客觀的對華認知，同更多美國有識之士一道，為消除誤解、促進理解搭建對話平台。

美媒：美晶片立場或成與華協議障礙

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，前述美方指南是中美日內瓦會談宣布達成關稅協議的兩天後發布的，意味着美國在AI晶片上的立場可能為與中方達成更進一步協議設置障礙。彭博社則認為，儘管特朗普政府撤銷了拜登政府時期一系列AI晶片出口管制措施，但其最新政策意圖明確表示，美國將繼續致力於阻止先進技術流向中國。

（中美角力）

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相關字詞﹕王毅 中美角力 制裁 晶片 商務部

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