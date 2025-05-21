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洛陽考察 習：發展實業這條路走對了

【明報專訊】國家主席習近平前日抵達河南考察，他在調研裝備製造企業時強調，中國堅持發展實業這條路走對了，要繼續把製造業搞好，掌握關鍵核心技術；面對複雜的外部環境，要堅定信心，堅定不移辦好自己的事。

新華社報道，習近平前日下午在洛陽軸承集團考察時，走進企業智能工廠，了解各種類型軸承產品的性能和用途，察看智能生產線。他表示：「我們堅持發展實業，從過去洋火、洋皂、洋鐵等靠買進來，到現在成為工業門類最齊全的世界製造業第一大國，這條路走對了。我們要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術，推進產學研一體化，培養大批高素質人才，這樣中國式現代化才能夠真正實現。」

洛陽軸承集團成立於1954年，是一家綜合性軸承製造企業，產品廣泛應用到航空航天、工程機械、風力發電、軌道交通、港機船舶等領域，居於行業領先地位。

習近平昨聽取河南省委和省政府工作匯報後指出，面對複雜的外部環境，要堅定信心，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。習近平還強調，今年以來一些地區出現旱情，相關部門要確保城鄉居民供水和農業灌溉需求；有旱就可能有澇，要嚴防旱澇急轉。

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