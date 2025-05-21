民眾送零食悼新北車禍遇難女生 台立院默哀

78歲撞人司機事前涉肇事逃逸

中央社報道，許多三峽國中的學生昨日放學後也到事故現場獻花，有同校學姐獻上新體育服，要讓兩名不幸離世的學妹「做個乾乾淨淨的天使」，還有同學在現場痛哭失聲。兩名死者當時和另一名同學（危殆）結伴回家，3人都是12至13歲的中一女生，不幸齊遭車撞。三峽國中表示，車禍造成該校學生兩死7傷，分別在3所醫院接受治療。

新北三峽警分局長劉文雄昨指出，余男駕駛的私家車前日下午4時3分在三峽區國慶路、學成路口等紅燈時，先兩度倒車撞上後車，然後疾駛到國成街，隨後在國成街北大國小外發生重大傷亡事故。警方證實，遭撞擊的後車男性事後向警方報案，依據監視器畫面追查，發現逃逸車輛就是余男所駕駛的私家車。

警方表示，余男5年前也曾在現場附近與民眾發生車禍糾紛，撞上行人道上一對母子，後來達成和解不起訴處分。余妻昨在醫院表示，丈夫身體狀况不錯，沒有心血管或腦部疾病。

台灣領導人賴清德昨發表執政周年演說前，先對三峽重大車禍罹難者與家屬致哀。立法院副院長江啟臣主持院會時率在場朝野立委默哀一分鐘。此外，余男2022年曾由地方仕紳推薦三峽區區級模範父親，新北市政府社會局昨日表示，將取消其當選資格。