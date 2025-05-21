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賴盼朝野對話 國民黨：隨時等電話

【明報專訊】面對立委大罷免延燒、朝野對立加劇，賴清德昨提出與朝野領袖「共商國是」。在野國民黨主席朱立倫稱，賴清德身為民進黨主席，黨對黨的溝通已整整遲到了一年，他隨時等待賴主席朝野溝通的電話。

台灣近月朝野惡鬥，綠營鎖定罷免約30名國民黨立委，欲藉此奪回立法院主導權。國民黨也反制罷免綠營立委，並揚言5月20日後發起罷免賴清德運動。

賴清德昨提到，願意努力促成朝野對話，加強政黨合作，又會指示國安團隊着手規劃，向在野黨主席簡報重要國安情勢。對此，朱立倫回應稱，全民期待由賴清德親自召集國安簡報，內容應包括防務安全、經濟安全、能源安全等安全議題，並進行朝野對話。朱還表示，賴清德應親赴立法院說明國政，這不僅是賴清德過去一年尚未兌現的承諾，「更是展現對人民、對立法院以及多數黨所代表多數民意的基本尊重」。

白營：共商國是須擺脫立場

民眾黨主席黃國昌表示，交換意見、共商國是，必須在沒有前提框架、預設立場的基礎上，才能達到目的。

台灣民意基金會針對賴清德的最新民調顯示，在「總統聲望」部分，去年5月有58%的台灣民眾贊同賴清德處事方式，今年5月跌到45.7%，是過去一年來最低。其聲望下滑，外界認為與台美貿易爭端處理、以及向在野黨發動「大罷免」有關。

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