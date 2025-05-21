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賴稱尊嚴對等願交流 陸斥兩面手法 就職周年演說未提兩岸關係 學者指有意淡化

【明報專訊】上任滿一年的賴清德，昨日（20日）在台北總統府發表就職周年演說，全文着重島內經濟民生及朝野和解，沒有提及「中國」或「台灣主權」字眼，僅在傳媒互動環節表示，只要對等尊嚴，樂意與大陸交流合作。學者認為民進黨政府有意淡化兩岸議題，而大陸國台辦則批評賴清德兩面手法、惺惺作態，強調要認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

台灣領導人賴清德的執政周年講話題為「迎風轉型、穩健前行」，與過往不同的是，全文未特別着墨兩岸議題，僅在簡述過去一年工作時，提到因應統戰威脅而提出17條因應策略，希望朝野支持提升台灣韌性的預算。

現場記者問及兩岸關係時，賴清德表示「侵略者才是和平的破壞者」，台灣是受侵略者的脅迫、熱愛和平。他重申，只要對等尊嚴，台灣很樂意跟大陸交流合作，「透過交流來取代圍堵，透過對話來取代對抗，朝和平共榮的方向發展」。

稱陸擬取代美 冀聯手美日阻止戰爭

當天，台北總統府也發放賴清德接受日本電視台（NTV）及讀賣電視台專訪的答問全文。賴清德表示，中國（大陸）企圖取代美國，「併吞台灣」只不過是第一步；因此大陸的威脅是國際問題，「我非常希望能夠尋求美國、日本，還有民主陣營，共同阻止中國發動戰爭。預防比治療重要」。

而在周年就識講話中，賴清德主要聚焦台美關係和島內經濟民生發展。他強調，即使意見分歧，只要誠懇對話就能讓交情更深厚；台美關稅談判磋商過程順利，政府會堅持原則，爭取最好的談判結果。對於經濟發展，賴清德承諾未來政府將成立「主權基金」，打造「國家級的投資平台」，佈局全球，連結人工智能（AI）時代的主要目標市場。

賴清德又提到台灣的朝野紛爭，表示已指示團隊規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以台灣利益為優先，「以守護國家安全為前提，坦率真誠交換意見」。

大陸國台辦發言人陳斌華昨晚回應賴清德的講話表示，賴清德一方面堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」錯誤路線，另一方面又惺惺作態，聲稱願在「對等尊嚴」前提下與大陸交流，「這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗」。陳稱，「停止『謀獨挑釁』行徑，兩岸關係才有轉圜空間；認同『兩岸同屬一個中國』，兩岸協商對話才有基礎」。

指打「安全牌」 台學者：避升軍事壓力

陸學者稱「台獨」未變

台灣成功大學政治系教授王宏仁指出，外界已預料賴清德會放軟態度，此次的語氣比預期更柔和。他稱，隨着中美關係步入談判降溫階段，賴清德團隊選擇打「安全牌」，聚焦民眾關心的經濟及內政問題，避免任何刺激言論，給北京藉口提升軍事壓力。上海東亞研究所研究員包承柯則指出，儘管賴清德談話低調，但在媒體提問環節的論述，本質仍是「台獨」。

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