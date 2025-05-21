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小米：3nm晶片已量產 明發售手機平板新旗艦首搭載

【明報專訊】內地科企小米創辦人雷軍繼前日宣布小米自主研發3nm手機晶片「玄戒O1」將面世的驚人消息後，昨進一步透露「玄戒O1」已開始大規模量產，明天（22日）亮相發售的小米15S Pro手機和小米平板7 Ultra將是首發搭載「玄戒O1」的兩款旗艦機，外界很快能體驗首款國產3nm晶片的性能。

總裁秀主板 稱研發10年成果

小米手機部總裁盧偉冰昨發布短片曝光小米15S Pro，並「拆機」展示搭載「玄戒O1」的主機板，他強調「玄戒O1」是小米持續投入晶片研發10年的成果，小米15S Pro是「小米15周年獻禮之作」。同樣率先搭載「玄戒O1」的小米平板7 Ultra，被盧偉冰形容為「真正開始全面對標全尺寸、最高端的蘋果iPad Pro」。

雷軍也主力介紹小米平板7 Ultra，指該機採用14吋OLED超大屏，超窄邊框，5.1mm超薄機身，重量輕至609g，搭載自研3nm晶片具「強大的性能，極其流暢的體驗」，可搭配全新設計的鎂合金材質懸浮鍵盤，辦公效率備增。 ​​​

博主「數碼閑聊站」表示，小米平板7 Ultra採用成本超過2000元人民幣的14吋OLED熒幕，目標是超過13吋蘋果iPad Pro的熒幕表現。小米副董事長林斌發帖稱「這幾款遊戲怎麼樣？我準備在Pad 7 Ultra上試試」 ​​​，引發網民對小米新產品性能的關注。但部分網民擔心Android系統的應用生態，會影響該機實際使用體驗不及iOS。外界期待小米平板7 Ultra將售價定在萬元以內。

有質疑基於公版架構

內媒：剛起步不該苛責

目前業界認為，「玄戒O1」基於ARM公版架構設計，由台積電的台灣工廠代工生產，有聲音質疑該款晶片未能符合「自主研發」的宣傳。上海「觀察者網」發文稱，小米首款晶片依賴公版架構和境外代工「既符合事物發展規律，也符合國內產業條件，不該是苛責的地方」，又引用人工智能DeepSeek的案例稱「中國式創新並不是在固步自封中完成的，而是站在世界先進技術的肩膀上，在開放、交流與競爭中破繭而出」，對於小米晶片這樣「有希望的苗子」需要「善意的呵護」。

相關字詞﹕台積電 國產晶片 小米

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