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台新北市私家車高速撞人 3死16傷 多為中學生

【明報專訊】台灣新北市三峽區北大國民小學外昨日發生私家車衝撞行人事件，至少2名10餘歲女學生及1名約40歲女子死亡，16名傷者涉及9名三峽國民中學學生、1名金祥慈幼兒園幼童，及6名民眾（包括肇事78歲司機）。事件原因未明。

事發下午約4時許，當時小學尚未放學，死傷者多數為路過的中學生。第一個被撞的吳姓傷者（左肩骨折）對中央社表示，當時正駕駛電單車，突然肇事車輛就從他的左方撞來，隨後他看到許多學生和民眾被撞飛。其他目擊者表示，肇事私家車高速前衝，連續撞擊電單車，再闖紅燈撞上多名過馬路的學生和民眾，有學生被撞到二三十米外，肇事車最後撞上50米外的安全島停下。

三峽區龍埔里長陳椿瑩說，她到現場時，看到1個小女孩躺着，眼睛已經快要閉上，臉色蒼白，媽媽就在旁邊一直呼喊小朋友名字，叫女童不要閉眼。傷者隨後被送往多家醫院，院方稱重傷者多是頭部重創，其中還有一名女生危殆，到院前一度心肺功能停止。

78歲司機昏迷 2月曾高齡換照

警方表示，肇事余姓78歲司機被困後獲救出，因骨折與昏迷正在治療中，暫時未能接受詢問，醫院初步檢查無酒駕狀况。交通部披露，肇事司機今年2月剛進行高齡換照，駕照狀態正常；車輛部分出廠日期為2003年3月，下次定檢日為今年9月30日。

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