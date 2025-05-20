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陸男駕艇渡海登島插旗返閩 拍片記錄來去自如 台海巡署證實並追查

【明報專訊】台灣海巡署昨（19日）召開記者會證實，一名大陸男子上周四駕駛橡皮艇偷渡登陸台灣桃園大園海岸。該網名「山東凱哥」的陸男事後發布行動短片，內容包括插上五星紅旗、稱要活捉賴清德等，之後順利返回福建，事件在台灣引發軒然大波。海巡署表示，將繼續對事件進行調查。綠營則呼籲，應提升台灣海域偵測設備。

福州長樂出發 往返23小時

「山東凱哥」在短視頻平台「抖音」上載2段短片，宣稱透過橡皮艇從福建福州長樂機場海灘下海，成功橫渡台灣海峽抵達桃園，在台灣土地插上五星紅旗，後又安全返回，全程耗時約23小時。短片被一些網民質疑後，「山東凱哥」貼出北斗衛星軌迹圖，還表示「等我們一起上灣灣島，活捉小賴賴（賴清德）」。

「一起上灣灣島，活捉小賴賴」

由於事件在「5 ．20」賴清德就職周年前曝光，引發台灣朝野關注。大陸男子如入無人之境，亦有網民質問台灣海防為何形同虛設。台海巡署副署長暨發言人謝慶欽昨在記者會上表示，海巡署連夜把「山東凱哥」的短片送去鑑定分析，發現在台灣岸際拍攝部分，沒有經過變造與偽造，確定是在桃園大園的風力發電機岸際。

謝慶欽強調，是否如該名大陸人士所說，他駕駛橡皮艇偷渡抵台，或者在台灣就近由在地協力人員拍攝，這部分海巡署正調閱路口監視器協調移民署與國防部，正深入追查中，並且第一時間報請檢察官指揮偵辦。針對「山東凱哥」稱全程使用了4桶油，謝慶欽稱，油量非常勉強，且男子無脫水曬傷，啟人疑竇。

台當局：船小未能偵測

目前，台海巡署正全面建置包括紅外線熱顯像儀在內的情監偵設備，並在新竹、苗栗海岸加裝以紅外線熱顯像儀為主的「環島智慧型岸際監控系統」。對於「山東凱哥」順利登陸，台海巡署的解釋是，由於橡皮艇的長度未超過3米，海巡的商規雷達無法偵測到。

對於事件，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨表示，相關單位應調查清楚，給社會明白說法，否則就會以訛傳訛，也呼籲在野黨支持行政院提出的4100億元新台幣（約1061億港元）特別條例，提升海域偵測設備，強化台灣安全韌性。吳思瑤稱，藍白兩黨不應該一方面批評台灣海域偵防要強化，另一方面卻惡砍、惡刪預算。

相關字詞﹕記者會 海巡署 橡皮艇 登陸 台灣海峽

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