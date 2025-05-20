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黃仁勳：英偉達海外總部將落戶台北士林

【明報專訊】人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（NVIDIA）首席執行官黃仁勳昨日在台北國際電腦展確認，NVIDIA海外總部設在台北市北投士林，新總部取名為「星群」（NVIDIA Constellation）。他並宣布，將與鴻海、NSTC（國家科學及技術委員會）、台積電合作，為台灣打造AI基礎設施。

名「星群」 伙鴻海台積電發展台AI

昨日在台北國際電腦展開幕前的主題演講中，只見大屏幕中一艘NVIDIA總部飛船，緩緩從空中降落台灣。黃仁勳表示，NVIDIA與台灣合作超過30年，有很多台灣的合作伙伴和朋友。「我們處於電腦生態系（統）的中心，這是世界上最重要的產業之一，要創造新市場，必須從這裏開始。」黃仁勳說，NVIDIA認識到自己不止是一間科技公司，更是一家AI基礎設施公司，「我們需要AI無所不在」，AI就像互聯網還有電力一樣。

黃仁勳指出，代理AI的本質是理解、思考和行動，透過數碼方式培養機械人能力，下一波浪潮是實體AI，未來通用機械人將開啟下一個萬億級美元產業。NVIDIA現在做很多事情協助機械人產業，相關技術也可以應用在自駕車；當機械人導入工廠後，工廠也變成一種機械人。

黃仁勳表示，NVIDIA將攜手鴻海打造AI Factory超級算力中心，將是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，NVIDIA正在建構全球轉型的基礎設施，深化台灣在AI經濟中的領導地位。另據代工廠英業達宣布，與NVIDIA、機器視覺技術供應商所羅門合作，打造針對自動化時代開發的協作型機械手臂系統。

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