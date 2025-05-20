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華為鴻蒙電腦發布 余承東：給世界多一個選擇

【明報專訊】中國兩大科技巨頭同日有動向，小米驚天預告手機晶片「玄戒O1」之際，華為昨日也發布首款搭載自研系統HarmonyOS 5的鴻蒙電腦，包括全球最大商用摺疊屏電腦MateBook Fold 非凡大師、華為MateBook Pro。

華為常務董事余承東介紹，鴻蒙電腦實現了人工智能（AI）能力與底層硬件、操作系統、軟件應用的融合，支持一句話完成PPT創作、從全盤文檔中摘取信息並總結和自動生成會議紀要、一鍵進行電腦設置等AI功能；而在跨端聯動方面，鴻蒙電腦支持華為手機、電腦、平板3設備鍵盤和滑鼠共享，並可實現跨設備互通、應用接續、華為分享等互聯功能。

摺疊屏電腦23999人幣起

「鴻蒙電腦給世界多了一個選擇。」余承東說，鴻蒙電腦從系統內核到應用層實現全棧自研，屬於剛剛起步，還需要不斷成長。價格方面，MateBook Pro售價7999元（人民幣，下同）起，MateBook Fold非凡大師售價23,999元起。

記者昨前往北京的華為體驗店，被告知新品全部未上架，需要今天才能看到實物。「IT之家」指出，已有多款華為設備升級到了HarmonyOS 5.0.1，主要是在AI護眼、多屏協同、多設備協同方面升級。

由於微軟對華為的Windows授權已於2025年3月底到期，後續華為電腦都預裝鴻蒙作業系統。

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