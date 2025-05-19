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國產兩棲機「鯤龍」 量產試飛完成

【明報專訊】中國航空工業集團昨日表示，中國自主研製的水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」批生產首架機（編號1101）昨在廣東珠海完成試飛。據中航工業介紹，顯示該機生產符合型號設計要求，達安全狀態，具出廠條件，標誌AG600飛機通過取得生產許可證（PC）的關鍵環節，滿足PC構型要求。

中新社報道，昨上午7時13分，由機長陳明、副駕駛劉汝欽、空中機械師張朋飛等組成的試飛機組，駕駛AG600-1101從珠海金灣機場滑行起飛，完成12噸投水測試，飛行17分鐘後平穩降落，狀態良好，操縱系統正常，各系統穩定。

「九天」無人機料下月底首飛

另據「央視新聞」報道，中國自主研發的「九天」無人機04架機已完成機體結構裝配，正做系統安裝與測試等工作，預計今年6月底完成首飛任務。

去年第15屆中國航展上，「九天」察打一體無人機首次亮相。該無人機翼展25米，最大起飛重量16噸，最大載重6噸，最大航程7000公里，航時多於12小時。其8個外掛點既可掛載1000公斤級制導炸彈，也可掛載空空導彈、空地導彈、反艦導彈、巡飛彈。

「九天」無人機另一大亮點是機腹內的「異構蜂巢任務艙」。該艙可容納逾百枚巡導彈或小型無人機，「九天」無人機因此獲稱「空中無人機航母」。

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