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控供應鏈重體驗 零售業轉型求生

【明報專訊】大型連鎖零售企業退市、老牌外資商超關閉、傳統商超大刀闊斧改革仍持續虧損……過去幾年，內地零售市場發生巨大變革，商超轉型迫在眉睫。

超市門店8年少37% 巨擘退市

深交所本月7日發布《終止上市事先告知書》，宣告「人人樂連鎖商業集團股份有限公司」迎來資本市場終章，結束其30年A股歷程。公告顯示，截至去年末淨資產為負4.04億元（人民幣，下同），且去年財報被出具「無法表示意見」審計報告。根據相關規定，深交所擬決定終止公司股票上市交易。

曾與「華潤萬家」、「新一佳」並稱「廣東超市三巨頭」的老牌零售企業「人人樂」退場，近年各大老牌商超亦走下坡。「永輝超市」、「聯華超市」、「紅旗連鎖」等13間上市商超企業的去年財報顯示，僅兩間企業在保持盈利下，達淨利潤按年增長。「家樂福」中國門店從233間減至4間，「沃爾瑪」、「大潤發」等巨頭也面臨閉店潮。國家統計局數據顯示，2017至去年，內地超市門店從3.8萬間減至2.4萬間，減幅37.5%。

業內人士指出，商超以往更傾向「收租」模式，即出租店舖、貨架的模式，對整個市場供應鏈的把控並不深，故都不控制商品選擇、陳列模式。現在網上企業，以及諸如河南「胖東來」走紅，皆因其掌握產品供應鏈，對商品質量有基本把控，更受消費者信賴。所以現在商超轉型，多採取與供應鏈的深度合作模式，不再是以前的簡單零售做法。

商超正努力轉型，「步步高」、「永輝」等借鑑「胖東來」的服務與供應鏈管理，完成數十間門店調改；「山姆超市」帶動「盒馬」、「七鮮」等會員超市轉型。商超現時更注重與消費者連結、與供應鏈整合，更注重顧客體驗，提供更精細服務。「零售」已不是簡單銷售，還需提供更多附加價值。

（中國故事）

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