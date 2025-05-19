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外資商場陷困境 內企貼地闢新徑 AEON超市退出北京 京東MALL月底開張

【明報專訊】全國各地各行各業正埋頭發力促消費，站在第一線的零售業，成效決定生死。日系老牌商超永旺（AEON）在北京最後一間超市上周五（16日）結業，泰國「卜蜂蓮花」的海淀區分店本月底也將關門，曾主導中國市場的外資零售企業敗走京城之際，永輝、物美等「土炮」商超正加快升級，迎合國人喜好的新店接連亮相。其中，有份擠走實體店的電商巨頭京東「腳踏實地」，月底在北京新開「京東MALL」，主打非一般體驗。

京東推沉浸式購物 電競教育設專區

位於北京南中軸線上的「京東MALL」南三環店，定於本月31日開張，地上共7層，包括手機、電腦數碼、廚房小電器、家具、電器、廚房衛生用品等商品，以及裝修定製服務，地下兩層主打餐飲。本報記者近日提前「打探」，有感在其「會客廳」式佈局，可深度體驗自己感興趣的商品。

20年來，電商已養成內地人的一站式網購習慣，如何讓消費者「走出家門」，是近年大型商場最大問題。電商平台京東近來加快走實體路線，經營方式與網購大相逕庭，提供更深層次的沉浸式購物氛圍。

「京東MALL」設有咖啡、美食烘焙、電競、美妝、出行、家庭6個體驗區，以及「國圖書店」、兒童樂園，顧客在每個區域都有互動機會。其中，基本完工的電競體驗區，設有對戰體驗區，場地佈局近似專業電競賽場，紅藍交錯的氛圍燈亮起，遊戲迷坐在其上，能體驗打職業比賽的感覺。工作人員表示，該區可承辦小型賽事，也供顧客預約組隊比併，如預約場地打波般簡單。

不論經濟好壞，「遊戲不能停」，電競是仍在增長的消費領域。兒童教育亦是龐大市場。「步步高」和「小天才」所在的體驗區域，被設計成客廳場景，家長可帶子女體驗最新學習機產品。工作人員表示，屆時會有專業輔導老師在旁協助。

在京東最擅長的家電領域，年輕人喜愛品牌產品集中在一個區域，可同時體驗。現場看中，掃碼購買。不同價位不同商品同時體驗的方式，雖然有異於商品「鋪天蓋地湧來」的網購，但同樣為促進消費衝動。

攜遊戲劇集球隊辦活動 多路吸客

「京東MALL」現已在西安、瀋陽、武漢、重慶等10多個城市營運。「京東618」店慶將至，「京東MALL全國」23間門店將跨城聯動，攜手國風遊戲《劍網3》營造沉浸式主題體驗，聯合多個重點客戶品牌舉辦「音樂節」及新品首發，更有明星助陣。「京東MALL」北京南三環店開業期間也將舉辦《甄嬛傳》主題嘉年華、職業電競戰隊友賽、國安足球隊球迷見面會。

上述舉措皆迎合內地顧客喜好，即內地網民所謂精準「投餵」，目標要拉高消費額。與此對應，一間間秉持「傳統」經營模式的老牌商超，從市場潮流退去。

AEON陳列方式舊 街坊稱不如網購

永旺商業有限公司日前公告，因業務調整，在豐台的北京最後一店上周五結業，「永旺超市」徹底退出北京市場。華北市場也僅存天津泰達店、中北店、梅江店、津南店及河北燕郊店5間門店。

豐台店最後一天，記者也前往「告別」式探店。「永旺超市」在商場一樓最內側，指示不顯眼，找位置需時。甫進店，記者感覺到一絲壓抑，頭頂燈光昏暗，兩旁貨架高聳，貨架間僅容一輛購物車通過，側身讓車都很難。

店內商品陳列方式陳舊。當天所見，顯眼處都貼上「出清」字條，貨架大多清空，剩下一些打折飲品，雪碧比市面便宜一半以上，很多人都在排隊搶購剩餘庫存。

記者在超市詢問幾名顧客，他們表示，聽說超市關閉前很少來，這次想趁機搶購打折商品。也有兩名長者稱，聽到永旺閉店後，他們每天都逛，當散步「遛彎」，也看能否「執平貨」。

「買菜基本都在家旁邊的小超市，有時候孩子會給從網上買菜。」趙阿姨說，雖然永旺超市也算是離家最近的大超市，但現在買菜方便，她還會在微信群跟團買菜，「來這裏買完還得拎回家，不如直接有人送到門口」。

有如「永旺超市」，較早進入中國市場的「卜蜂蓮花」，本月底也將結束經營20多年的海淀區金源店，在京門店從高峰的8間，到剩下兩間。「永旺超市」、「卜蜂蓮花」敗退，與外資未跟上中國人喜好、潮流快速轉變有一定關係。

「胖東來」主打服務 同行借鑑轉型

本土超市現時在選貨、服務上不斷提升，注重互動，經營手段更靈活，在大數據加持下轉型求生。上月以來，北京「永輝超市」順義首間、大興第二間仿效「胖東來」的改造店先後開業，其全國類似改造門店已超過60間。同樣是仿效「胖東來」的「物美」首間改造店今年3月在海淀區開業，本月底前還將有新店開張。

河南許昌「胖東來」以「極致服務」、「有爆款貨」、「不滿意就退」等特色著稱，有稱「超市界海底撈」。

內媒：褪去網紅效應後 發展難料

然而，無論如何轉型、促消費「捲」走外資，大環境不景始終是最重陰霾。正如《北京日報》指出，當所有超市改造完畢，褪去網紅效應後，經營狀况將回歸常態，企業能否健康發展仍是未知數。

明報記者 王佩凡

（中國故事）

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