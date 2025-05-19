赴教宗就職禮 陳建仁盼良十四世訪台

中央社報道，陳建仁與台外交部政務次長吳志中上周六（17日）搭機抵達羅馬，前往羅馬本篤會修道院參加「為台灣祈福」彌撒，並在晚間與在梵蒂岡的台灣神職人員餐敘。

他在晚宴前表示，台灣領導人賴清德特別指示他為代表向良十四世致上最高敬賀之意，盼台梵繼續加強邦誼，一起促進世界和平、維持社會公義，向弱勢團體提供更好照顧，盼在人道救援有更多合作。陳表示，賴很關心台梵關係是否能更上層樓，增強彼此互信，增進邦誼。

陳建仁表示，盼在教廷工作的外交人員成為台梵橋樑，改善台梵外交溝通，「當然很盼望教宗有一天能來拜訪台灣 ，讓台灣所有天主教徒都能感到教宗對台灣的關愛」。

台稱交誼「關關難過關關過」

一同出席教宗良十四世就職典禮的吳志中形容，台梵關係「關關難過關關過」，感覺愈來愈好。吳志中表示，台灣現正「寫傳奇」，就像天主教曾在羅馬帝國遭打壓，後來成為眾人都接受的信仰，「台灣一個這麼小的地方，面對中國大陸打壓，竟然可以生存而且愈活愈好，這是一個傳奇」。

吳志中強調，台灣不只有自由、民主、科技，女性也享高地位，台灣價值走在全球前面，因此他常講台灣偉大；和平要靠每天不懈工作，包括努力在國際交友，在各種價值上走得更前，相信台灣會愈來愈好。