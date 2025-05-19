親陸台星或遭嚴懲 共青團：14億人挺

歐陽娜娜受查 陸網民紛撐

共青團中央官方微博帳號上周五（16日）轉發台媒有關台灣陸委會、台文化部將查處親陸藝人，並且正制訂言論懲處標準與懲處名單的報道，其中陸委會主任委員邱垂正點名歐陽娜娜已列為重要調查對象。共青團中央在微博稱，「歐陽娜娜等台灣藝人被台灣當局威脅？別怕，14億中國人挺你」，獲多人響應。

邱垂正上周三（14日）接受媒體專訪指出，部分在大陸發展的台灣藝人在特定時間點轉發大陸圖文，此種行為恐涉及大陸黨政軍合作行為，或違反兩岸條例第33之1條，須依法查處。陸委會副主委兼發言人梁文傑翌日在例行記者會稱，正制訂懲處言論標準、懲處名單。

另據「人民網」報道，在昨日舉行的「第27屆海峽兩岸經貿交易會」開幕式，福建福州發布《打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策》，就融入兩岸共同市場、提升生活便利化、增進福馬同城交流3方面推出10項措施，涉及進出口貿易、開拓市場、同等待遇、人文交流等領域。

福州推場地資助 吸台星演出

其中提及鼓勵台灣藝人去福州舉行小型營業演出，並提供場地支持和資金補助。另外還提出在榕台胞、馬祖鄉親持台灣居民來往大陸通行證，可享受福州市民待遇，參與商務領域消費品「以舊換新」。同時進一步改善在榕台胞同等納入該市住房保障體系，同等享受當地市民待遇。

去年「第26屆海峽兩岸經貿交易會」上，福州推出打造福馬「同城生活圈」先行先試首批10項政策。據海交會組委會辦公室表示，目前各項措施均成效顯著，在此基礎上推出第二批政策措施，響應台胞台企需求，促進福馬融合發展。