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天宮發現微生物新物種 命名「天宮尼爾菌」 具太空環境適應能力

【明報專訊】中國載人航天工程辦公室前日公布，科研人員在天宮太空站發現一個微生物新物種，命名為「天宮尼爾菌」。它具有輻射損傷修復、精準應對氧化應激等能力，其太空環境適應機制，將為人類在各領域精準干預微生物、太空微生物資源利用等提供新思路和路徑。

天宮尼爾菌被帶到地球已近2年，相關科研成果早前在線發表於國際權威期刊《國際系統與進化微生物學期刊》（International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology）。

兩年前採集帶返地球研究

神舟十五號太空人按照太空站工程航天技術試驗項目要求，在2023年5月採集太空站艙內表面微生物，之後低溫儲存。同年6月4日，樣本隨同費俊龍、鄧清明、張陸返回地球。經過地面實驗分析，以形態觀察、基因組測序等多學科手段，最終確認了這一獨特物種。

天宮尼爾菌是一類革蘭氏陽性的產芽孢細菌，隸屬於細胞桿菌科尼爾屬，與近緣物種相比，天宮尼爾菌在適應太空環境方面表現出色。它具備卓越的「抗壓」能力，通過調控桿菌硫醇（BSH）的生物合成，精準應對太空環境中的氧化應激。這種機制維持了細胞內的氧化還原平衡，保障其在極端條件下也能穩健生長。此外，它在生物被膜形成、輻射損傷修復等方面表現出獨特特徵。

研究認為，天宮尼爾菌在太空站環境中展現出獨特的生存與適應能力，其太空環境適應機制不僅能助力定向的微生物控制策略設計，為航天、農業、工業和醫療等領域提供精準的干預思路；在太空微生物資源利用方面，其對一些有機物的利用能力，也為這些物質的可持續利用開闢了全新路徑。

由於微生物對太空人健康和航天器運行有潛在風險，因此各國一向會研究太空站的微生物，掌握其變化。太空站的微生物主要來源太空人自身內部或體表所攜帶，也可能是太空站本身物料、接入太空站的飛船或貨物等。太空的極端環境也使細菌暴露於微重力、輻射和高濃度二氧化碳中，所以這些微生物為了生存，必須演化適應環境。有關研究也有助於了解生命生存能力的極限，對未來星際探索任務至關重要。目前尚不清楚天宮尼爾菌是否會危害太空人健康，甚至影響地球。

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