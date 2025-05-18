明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

鄉村發展成「網紅民宿村」 人均收入升六倍

【明報專訊】海南近年積極發展鄉村旅遊。在三亞市亞龍灣度假區的博後村，藍色池水映襯着一棟棟白色建築，這個「網紅民宿村」，過往是落後的鹽鹼地，在發展特色民宿和旅遊帶旺人流後，人均收入上升近六倍。

享譽中外的亞龍灣，每年吸引不計其數的遊客，坐落此地的博後村佔了地利。不過在2017年之前，這個黎族聚居的村落，很少迎來遊客，村民靠種椰子和養豬勉強維持生計，村內畜糞污水橫流、環境髒亂。

74間民宿均配泳池 辦平價夜市

當時，每到旅遊旺季，準備進入亞龍灣的車龍塞到村外。「要是有十分之一的遊客來村裏過夜，發展機會不就來了嗎？」博後村委會主任蘇少洪表示，政府2017年起投入大量建設，完善公共設施，他也到台灣考察當地經驗，並聽取返鄉遊子的建議，村裏的民宿發展慢慢上了軌道。

現時村內共有74間民宿，每家民宿均配備藍色泳池，佈置迎合年輕族群口味。晚上還舉辦博後夜市，價格比度假區的餐廳便宜不少。2024年，全村接待過夜遊客約106萬人次，民宿業總收入逾1.5億元人民幣。

有鄉村未乘紅利 憂免稅水果衝擊

然而不是每條村都如此幸運。距離亞龍灣近20公里的大茅遠洋生態村，幾年前把閒置土地、房屋交由企業改造開發並享受分紅，村民同時可進企業打工。在合作下，14公里長的村道美化成為騎行步道。從高處俯瞰，宛如一條綢帶蜿蜒在青山間。

儘管依山傍水，平日遊客依然寥寥。「現在看點比較少。」大茅村黨支部副書記李學京表示，附近檳榔谷景區會帶來過路客，目前以省內遊客為主，整體營收「一般」，村民收入主要靠水果採摘供應遊客，規模小。

自貿港封關的具體政策未面世，不過李學京擔心封關後，來自東南亞的免稅水果會衝擊當地種植戶。「我們的想法是不能單靠自銷，要靠深加工，做一、二、三產業融合，提升產品價值。」一二三產結合，即農民不僅從事種養，還要做加工，並且拓展鄉村旅遊、休閒農業等農村服務業。這是內地近年力推的農村政策。

對此，有關人士對本報指出，封關後對本土種植業造成衝擊是「必然的」，但仍然要擴大開放，政府對「各種可能的影響」都有考慮，不排除有相應補貼措施。

（海南自貿港．系列三之三）

上 / 下一篇新聞