鄉村發展成「網紅民宿村」 人均收入升六倍

享譽中外的亞龍灣，每年吸引不計其數的遊客，坐落此地的博後村佔了地利。不過在2017年之前，這個黎族聚居的村落，很少迎來遊客，村民靠種椰子和養豬勉強維持生計，村內畜糞污水橫流、環境髒亂。

74間民宿均配泳池 辦平價夜市

當時，每到旅遊旺季，準備進入亞龍灣的車龍塞到村外。「要是有十分之一的遊客來村裏過夜，發展機會不就來了嗎？」博後村委會主任蘇少洪表示，政府2017年起投入大量建設，完善公共設施，他也到台灣考察當地經驗，並聽取返鄉遊子的建議，村裏的民宿發展慢慢上了軌道。

現時村內共有74間民宿，每家民宿均配備藍色泳池，佈置迎合年輕族群口味。晚上還舉辦博後夜市，價格比度假區的餐廳便宜不少。2024年，全村接待過夜遊客約106萬人次，民宿業總收入逾1.5億元人民幣。

有鄉村未乘紅利 憂免稅水果衝擊

然而不是每條村都如此幸運。距離亞龍灣近20公里的大茅遠洋生態村，幾年前把閒置土地、房屋交由企業改造開發並享受分紅，村民同時可進企業打工。在合作下，14公里長的村道美化成為騎行步道。從高處俯瞰，宛如一條綢帶蜿蜒在青山間。

儘管依山傍水，平日遊客依然寥寥。「現在看點比較少。」大茅村黨支部副書記李學京表示，附近檳榔谷景區會帶來過路客，目前以省內遊客為主，整體營收「一般」，村民收入主要靠水果採摘供應遊客，規模小。

自貿港封關的具體政策未面世，不過李學京擔心封關後，來自東南亞的免稅水果會衝擊當地種植戶。「我們的想法是不能單靠自銷，要靠深加工，做一、二、三產業融合，提升產品價值。」一二三產結合，即農民不僅從事種養，還要做加工，並且拓展鄉村旅遊、休閒農業等農村服務業。這是內地近年力推的農村政策。

對此，有關人士對本報指出，封關後對本土種植業造成衝擊是「必然的」，但仍然要擴大開放，政府對「各種可能的影響」都有考慮，不排除有相應補貼措施。

（海南自貿港．系列三之三）