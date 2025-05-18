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海南自貿港系列｜觀光免稅齊發力 廣迎外賓成首務 海南近九成九客來自大陸 學者：相比東南亞未建優勢

【明報專訊】著名度假天堂海南正打造「國際旅遊消費中心」，這也是海南自由貿易港的戰略定位之一。近年當地除了傳統的陽光與沙灘，還多了免稅購物、聽演唱會、火箭觀光等新玩意，去年全島接待遊客超9720萬人次創新高。不過國際遊客持續多年偏少，近九成九客源來自大陸，儼然「國內旅遊島」。學者直言海南未建立起自己的優勢，距離「廣迎天下遊客」的目標仍差得非常遠。

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酒店穿梭巴載客到免稅城

位於海口市的海口國際免稅城，建築面積28萬方米，有超過800個國內外知名品牌。四月中旬的一個下午，不少女顧客在化妝品、香水等區域購物。

第一次到海南旅遊的胡小姐，這天花了755元（人民幣，下同），購入一瓶香水和粉底液。「比普通商場便宜了兩三百，還有各種券，整體感覺挺好的。」她說，這次去了三亞的亞龍灣、三亞灣、蜈支洲島等，購物本身不在規劃行程中，只是順便來逛，「酒店有專門的接駁車送來」。

旅遊是海南重要產業，2023年海南旅遊及相關產業（與旅遊緊密關聯的文化和體育產業）增加值佔全省GDP的比重達16%，這個比例在全國來說只是4.24%，香港更只佔2.6%。離島免稅購物，則是海南進一步推動旅遊消費的措施，2011年已開始實行。到2020年，旅客的每年免稅額增加至10萬元，全省免稅購物總額疫情期間「井噴」式增長。在三亞，很多高級酒店配備穿梭巴士，接載旅客到免稅城。除了商城的折扣活動，政府亦發放消費券，刺激免稅購物。

不過疫後的2024年，受旅客出境以及國內消費降級影響，免稅消費下降近三成。中免（海口）國際免稅城客服部副總監吳秋瑩表示，疫情後，內地遊客多了出境購物的選擇，免稅城面臨一定壓力，「我們也積極跟品牌方溝通，想爭取做好免稅政策的活動」。她指出，免稅城也會在商品上作調整，增強自身競爭力。

銀彈補貼辦賽事演唱會吸遊客

除了免稅購物，海南正興辦更多的賽事和演唱會吸引遊客。去年，海口舉辦了兩場Kanye West世界巡迴試聽會，吸引近8萬人次，95%觀眾來自島外，帶動當地3.7億旅遊收益。聽歌以外，觀眾還能在免稅城享商品折扣優惠。

這場演出的成功，被當局視為「打造國際旅遊消費中心的『國際範』旅遊吸引物」。海口市旅遊文體局稱，「大力引進受年輕人追捧的新型演出、有超級流量的國際歌手演唱會等，是對未來旅遊業高質量發展的長遠佈局」。

海口市正着力打造「國際演藝之都」，除了整合簡化審批流程、提供稅收優惠，亦通過真金白銀的補貼政策，鼓勵市場主體在海口辦演出、辦賽事，對引入國際或國內一流大型演唱會、音樂節的單位，給予獎勵50萬元以上的獎勵。此次主辦Kanye West試聽會的海南中晟文體集團有限公司，便獲得了一筆200萬元獎勵。

「我們希望通過引進更多文化演藝活動，讓世界看到海南自貿港發展，助力國際旅游消費中心建設。」海口市旅遊文體局長王可說。去年以來，海口共舉辦17場大型演唱會和音樂節活動，觀演遊客總花費超16億元。

國家主席習近平提出的海南自貿港戰略定位是建設「三區一中心」，即建設「全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心、國家重大戰略服務保障區」。當中「國際旅遊消費中心」的「國際」定位十分明確，不過海南的外國遊客、國際消費比例多年維持偏低水平。

據官方數據，去年全島共錄得破紀錄的約9720萬人次訪瓊，而該省去年常住人口僅1048.31萬人；入境過夜遊客反彈至111萬人次（佔1.14%旅客數），仍少於疫前2019年；國際旅遊收入折合44.78億元，佔當地旅遊總收入約2.2%。

學者：需改善配套外語服務等

「海南作為熱帶島嶼，具有得天獨厚的優勢，（但只）是相對大陸而言。」海南大學和遼寧大學特聘研究員陳波指出，海南所吸引的消費、旅遊、康養服務對象主要來自大陸，跟東南亞著名的旅遊勝地相比，並未建立起自己的優勢，距離「開放廣迎天下遊客」的目標仍差得非常遠，目前還是更像國內旅遊島。

陳波說，海南需改善旅遊環境，包括旅遊配套、外語服務的普及、資金兌換等開放性舉措，在國際市場營銷、開拓國際客源渠道再下工夫。

俄羅斯客多 店舖牌匾用中俄雙語

目前在三亞的大東海沙灘，總能看到俄羅斯人拖家帶口，躺在沙灘上日光浴；市區的藥店、餐館、中醫理療等店舖牌匾，都用上中俄雙語。致力打造「國際旅遊消費中心」的海南，期望吸引更多外國遊客。

（海南自貿港．系列三之三）

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