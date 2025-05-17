北京聞風：關稅「戰術停火」 美勢闢遏華新戰場 ／文：鍾鳴九

未來存變 商界把握窗口期

關稅調整迅速對貿易市場產生影響。據內地外貿企業反饋，美國訂單本周內開始回流。出口導向型及對美國市場依賴程度較大的產業，包括消費電子、機電及勞動密集型產品商家，正利用90天窗口期加速出口。工業製造的訂單也在增加，內地工業零部件服務平台海智在線副總經理劉海濤表示，美國客戶正在重新落單。商務部國際貿易經濟合作研究院研究員白明認為，中美企業應抓緊在這90天內盡量擴大交易，以降低潛在風險。

不過，內地企業對短期利好普遍持謹慎樂觀態度。北京學者認為，本輪關稅調整標誌着美國政府掀起的關稅戰進入「戰術性停火」階段，但90天的限期設置表明，這並非美國對華的「戰略性妥協」。

「關稅大幅下降讓企業看到了希望，卻面臨着結構性困境。」中國人民大學經濟學院教授王孝松指出，關鍵還是美國關稅政策的不確定性仍大，其根本目標還是遏制中國發展。

分析人士認為，韓正會見美國企業家釋放的積極信號，疊加中美貿易市場的迅速反應，表明儘管中美雙方的博弈仍然非常激烈，但通過務實對話和互利合作，中美經貿關係仍有望找到新的平衡點。

科技跨境支付領域迎較勁

然而，就在關稅調整正式實施前一天（5月13日），美國商務部宣布加強人工智能晶片出口管制，禁止全球企業使用華為昇騰晶片。王孝松認為，此舉反映出美國很可能會轉向更隱蔽的非關稅壁壘​作為新戰場。

白明指出，美國對中國的非關稅壁壘一直存在，過去美國政府濫用世界貿易組織（WTO）的技術性貿易壁壘（TBT）規則，現在美國將經貿問題政治化，針對中國具體企業的具體產品進行打壓，更加赤裸裸。

對此，王孝松表示，美國在科技、國際貿易結算等領域佔據優勢，未來可能採取更精準的打擊措施，中國需多管齊下應對挑戰，包括加速核心技術攻關、推動人民幣跨境支付系統建設、深化「一帶一路」合作、拓展多元化市場等。

值得注意的是，第十次中法高級別經濟財金對話當地時間15日在法國巴黎舉行。中方表示要維護開放合作的國際經貿環境，法方也表示要支持多邊主義和自由貿易，雙方還簽署合作文件。與此同時，正在韓國參加APEC貿易部長會的中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，出席了中國與《數字經濟伙伴關系協定》（DEPA）成員部級會議，他表示談判取得積極進展。分析認為，這將為中國應對美國挑戰提供更多有利條件。

文：鍾鳴九