暗批美挑摩擦 李成鋼籲APEC維穩

李成鋼呼籲APEC成員攜手維護國際經貿秩序穩定，堅決反對單邊主義和保護主義，客觀看待、妥善處理單邊關稅措施引發的全球貿易失序。會議發表了APEC貿易部長會議聯合聲明，提到「我們擔心全球貿易體系面臨的根本挑戰」，強調全球貿易體系的重要性。商務部新聞稿提到，李成鋼與會期間，還分別與多個經濟體代表團長舉行會談。此前韓國官方披露，李成鋼與美國貿易代表格里爾在15日舉行會談。

韓正接見美國景順主席

中美達成降稅共識並於12日公布聯合聲明後，美國總統特朗普曾稱周末與中國國家主席習近平通電話。中國外交部發言人林劍周五回應：「我沒有可以提供的信息」。國家副主席韓正昨會見到訪的美國景順集團董事會主席瓦格納時說，中美應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦。前日，美國新任駐華大使龐德偉抵華，中國外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊昨接受龐德偉遞交國書副本。