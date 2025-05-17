黃仁勳抵台預告連串宣布 台總部選址將揭盅 FT：英偉達擬設滬研發中心 佈局大陸

黃仁勳4月中旬訪問上海，他與上海市長龔正會面時說，中國市場對英偉達十分重要，英偉達遵從各國法律，也秉持對中國市場的承諾。龔正當時提到，歡迎英偉達等全球知名高科技企業加強與本地企業深度合作。《金融時報》（FT）引述消息稱，黃仁勳當日會晤龔正時已討論研發中心計劃。

在華銷售AI晶片受美限制

英偉達積極招募上海當地AI人才，擴編工程師職缺，專注於「引導下一世代深度學習硬件和軟件開發」及「開發與優化具全球競爭力的ASIC（客製化晶片）設計」。上海團隊未來還將參與全球晶片設計認證、產品優化與自駕等領域應用研究。英偉達在中國的銷售正受到美國技術出口限制，美國要求英偉達H20人工智能晶片出口至中國需取得許可證。中國是英偉達H20晶片的關鍵市場，英偉達擬對中國銷售降規版的H20晶片，以克服美國的出口管制。

專家：設中心助應對中美角力

專家認為，英偉達透過在上海設立研發中心、調整產品性能及拓展全球市場，有助於因應中美科技對抗，並強化在全球AI產業的領導地位。目前未知華盛頓對英偉達在滬設研發中心的態度，而特朗普政府繼封殺華為昇騰晶片後，又傳出擬將長鑫存儲（CXMT）、中芯國際和長江存儲的多家子公司等中國半導體企業列入出口管制清單。有專家認為，儘管關稅休戰，但美方未放棄遏制中國，繼續選擇科技等非關稅壁壘​作為新戰場。

黃：看好台續蓬勃發展

不過，英偉達的核心設計及生產仍會留在海外。黃仁勳昨日抵達台灣時亦表示，這趟台灣之旅有許多事情要宣布。中央社報道，黃仁勳說英偉達成長快速，擁有天分的工程師人數持續增加，台灣辦公室已變得太小，需要找到全新、更大的辦公室來容納不斷擴增的團隊。有台灣傳媒報道，英偉達新總部將落戶台北市的北投士林科技園區。

黃仁勳強調完全看好台灣會持續蓬勃發展，因為這裏有許多聰明、具有創新精神的公司。黃仁勳此行除了要出席電腦展，還將在今天的2025雙北世界壯年運動會開幕式上擔任壓軸聖火代表。