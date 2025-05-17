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少數民族高官 廣西主席藍天立落馬

【明報專訊】中紀委昨日通報，廣西壯族自治區政府主席藍天立涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。廣西黨委常委會當天召開擴大會議通報並表態堅決擁護調查藍天立，稱「這再次警示我們，沒有免罪『丹書鐵券』，也沒有『鐵帽子王』，任何人無論是誰，無論位置多特殊、身分多特殊，只要觸犯了黨紀國法，都將受到嚴肅懲處」。

「無論位置多特殊 犯法將嚴懲」

現年62歲的藍天立是廣西河池壯族人，成為今年以來，繼山西省長金湘軍後又一個在任上「落馬」的二十屆中央委員、省級政府首長，而少數民族高官被查也較為少見。《廣西日報》12日報道，藍天立在5月10日至11日，調研河池、百色、崇左，督導檢查生態環保問題整改工作。這是其「落馬」前最後一次亮相。

今周曾現身調研 最後亮相

生態環境部網站提到，部長黃潤秋5月11日調研廣西期間，曾經會見藍天立。不過，《廣西日報》13日刊登黃潤秋一行的報道時，僅稱黃潤秋會見了廣西黨委書記陳剛，沒有提及藍天立。坊間盛傳藍天立在5月12日當晚被帶走調查。

藍天立長期在廣西工作，曾任科技廳副廳長、廳長，河池市長、市委書記等職。2011年任廣西政府副主席，2015年4月任廣西黨委常委、政府副主席，後明確為政府常務副主席。2018年1月，藍天立升任廣西政協主席，躋身正部級。2020年底擔任自治區黨委副書記、政府主席。

中共二十大後，廣西已有4名高官被查，除了藍天立，還有廣西人大原副主任張秀隆，廣西政府原副主席秦如培，廣西人大原副主任、桂林市委原書記周家斌。

廣西黨委書記陳剛昨主持擴大會議，強調藍天立「辜負了黨中央、辜負了廣西人民，嚴重損害了黨的形象、廣西的形象，破壞了廣西政治生態和發展環境」。會議要求鑄牢對黨絕對忠誠的政治品格，要以正確的權力觀乾淨幹事，搞清楚「為誰執政、為誰用權、為誰謀利」這個根本問題。

相關字詞﹕反腐 中央紀委國家監委 違紀 廣西 藍天立

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