17歲女星戴百萬耳環 累父涉貪風暴 前公僕稱非正品無關震後重建 四川雅安：在處理

緣起自明星女兒成人禮照片

黃楊鈿甜的「耳環風波」已成為現象級輿論事件，從昨晚到今晨，新浪微博熱搜榜前十位置一直有相關話題位置。事緣5月11日，黃楊鈿甜在社交平台小紅書分享參加學校成人禮的相片，她當時佩戴的耳環被指認是英國珠寶品牌GRAFF經典系列，公價約230萬元。許多網民認為，黃楊鈿甜作為年輕演員，不應該有如此高的消費水平。隨後，黃楊鈿甜再次發文分享類似相片，並稱「耳環是媽媽的」。

不過，黃楊鈿甜的解釋明顯無法冷卻話題。5月14日，有網民就此事發文，稱黃楊鈿甜父親楊偉曾是四川雅安的公務員，負責招投標工作，質疑其「家庭收入不應該這麼高」。5月15日中午，有內地媒體從雅安市核實，黃楊鈿甜父親2015年至2017年在雅安經濟合作和外事局（當時為「投資促進局」）任公務員，隨後辭去公職經商至今；其母親長年在企業工作。

也有網民「爆料」，指黃楊鈿甜家在深圳的別墅價值過億，爸爸還未辭職經商時，她的媽媽就戴價值50萬元的卡地亞表。也有人發現，黃楊鈿甜曾在一個家中玻璃櫃子前拍照，櫃內滿是珠寶首飾。有人發現其父親的名字與四川慈善總會一名辦公室主任同名，曾涉及數百個地震重建項目。2013年雅安地震的時候，楊偉負責災後重建對外招標工作，「2014年10月就有500萬開了影視公司」，2020年4月疫情期間，又以1000萬元註冊了生物公司。

楊偉指屬謠言 「願接受監督」

辭官在深圳經商已8年

楊偉昨在微博發文，稱妻子借給女兒戴的耳環不是正品，自己也並非貪官，涉及的雅安災後重建、賑災貪官等傳言是謠言，「本人願意接受大家的監督，也懇請大家能夠保持理智客觀，不信謠，不傳謠」。他提到，2017年辭職回到深圳，與妻子一起創業至今。有網民發現，楊偉在深圳經營美妝公司，近日突然更改企業名稱和股東。

雅安市政府對內地媒體稱，相關部門已在處理該事件。

黃楊鈿甜2007年生於深圳，2017年出演古裝傳奇劇《楚喬傳》中的小楚喬，由此進入演藝圈，人稱「小趙麗穎」。2018年，黃楊鈿甜在古裝宮鬥劇《如懿傳》飾演小如懿，同年她被評為廣東省第三屆「最美南粵少年」。黃楊鈿甜17歲就演了33部戲，被視為內地「05後小花」；今年4月獲得中央戲劇學院表演專業第二名和北京電影學院表演專業第六名。

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