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京名醫院桃色案 女醫生撤4證書

【明報專訊】北京中日友好醫院一名男醫生被妻子舉報出軌多名女同事後，其中一名婚外情對象的履歷引發特權操作的輿論風波。國家衛健委昨通報調查結果，事件中的女醫師涉及學術不端，撤銷她的醫師資格證書、醫師執業證書、畢業證書、學位證書。

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛的其中一名出軌對象、規培（規範化培訓）住院醫師董襲瑩，被揭發透過北京協和醫學院的「4+4」項目（4年非醫學專業教育，加上4年醫學教育）取得博士學位、論文涉抄襲造假等問題。

國家衛健委昨通報，董襲瑩入學資格存在造假，申報協和「4+4」項目時，有16個大學學分屬偽造，不符合報考資格。博士論文與同年畢業的北京科技大學學位論文重複率超過20%，存在抄襲行為，情節嚴重。同時，董女以第一作者或共同第一作者發表的學術論文，有3篇屬於不當署名、一篇屬於重複發表，存在科研誠信問題。

網民質疑幕後協助者被保護

至於肖飛被舉報在進行手術過程，擅自帶董襲瑩離開手術室長達40分鐘。根據通報，肖飛被吊銷執業證書，5年以上禁止從事醫療服務，中日友好醫院被責令限期改正、警告並罰款。通報還提到，正會同教育部對協和「4+4」試點全面評估，督促改革完善。通報公布後，網民紛紛質疑，為董襲瑩「開綠燈」的幕後人員為何完全沒提及。

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