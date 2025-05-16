病重老人取錢亡 家屬：銀行要求本人到場

綜合《現代快報》、「荔枝新聞」等報道，前天下午，湖南株洲一陳姓女子攜帶其母親彭女士的定期存款本到農行株洲分行一營業點取款，在連續3次輸錯密碼後，銀行工作人員表示，需要客戶本人到櫃枱辦理業務。

離世後准取款 銀行稱不知病重

當天下午，62歲的彭女士坐輪椅、插着氧氣管到銀行辦理業務，在持續近一個半小時後，彭女士不幸死亡。直至當晚近8時許，銀行在客戶本人已離世情况下，才允許將5萬元人民幣定期錢款取出。銀行方面稱，彭的女兒並未和銀行工作人員說明客戶彭女士的身體情况。

彭女士親屬彭先生稱，姑媽多年臥病在牀，積蓄所剩不多，正好定期存單到期需要取款。彭先生說，在銀行需要人臉識別解鎖時，姑媽眼睛一度「眨一下就閉上了，不符合規定，搖頭也有氣無力」，因感覺銀行冷氣較冷，家屬將她推至銀行門口時離世。

客服稱特殊情况毋須本人到場

中國農業銀行客服熱線的一名工作人員表示，如果遇到存款人患病需要取錢治病等特殊情况，其家屬攜帶雙方身分證件、存摺、銀行密碼就可到營業網點辦理，不需要客戶本人到場。