柴靜暢銷書《看見》被下架 消息：因作者屢觸政府「不喜歡」議題

柴靜曾是內地知名記者，供職央視逾10年，並在知名欄目《新聞調查》、《面對面》等擔任出鏡記者、主播。2012年，柴靜把在央視從業10年間記錄的如SARS事件、汶川大地震、北京奧運等重大公共事件，結集出版《看見》一書。該書備受讀者追捧，銷售超百萬冊，多次再版至今仍在售賣。

發行方：質量問題停止發售

載中國10年重大事件 銷逾百萬冊

北京貝貝特出版顧問有限公司昨發出的下架通知，發函對象是天貓、淘寶、京東、當當、拼多多、新華等電商平台。不過，本報記者昨檢索多個電商平台，仍有商戶正常售賣《看見》。《看見》由廣西師範大學出版社出版，北京貝貝特出版顧問有限公司是廣西師範大學出版社直屬的分支機構，主要負責精品圖書的選題策劃等。

離職央視拍《穹頂之下》被封殺

被指「西方勢力代言人」

柴靜任職央視期間，內地新聞環境也被媒體人稱為「黃金10年」。柴靜於2014年辭職離開央視。翌年3月，在全國兩會召開期間，她以宣稱自費拍攝的空氣污染調查紀錄片《穹頂之下》重返公眾視野。紀錄片在網絡推出當天，獲得包括新華社、人民網等黨媒網絡平台強力推薦，播放次數超兩億。有京城消息人士指，該片當時獲得時任中央網信辦主任魯煒力薦，但魯被認定擅自以該議程設置「干擾兩會輿情」，中宣部隨即要求封殺影片。

《穹頂之下》遭封殺後，柴隨後離開中國。在內地網絡，有一些網民批評柴靜是西方勢力的代言人，包括其在美國生女兒也是「不愛國證據」。目前，如「柴靜是如何成為叛徒的」、「公知女神為何最後為萬人唾棄」等帖文，依然在內地網絡流傳。

2023年，柴靜在YouTube開通個人頻道。她製作的「陌生人：柴靜對話聖戰分子」試圖再次重返內地輿論場，不過預告片在微信迅速傳播不久就被屏蔽。近期，柴靜曾在個人頻道推出關注俄烏戰爭的節目，她採訪了在俄羅斯、烏克蘭作戰的中國兩岸人士。在最新一期節目中，柴靜採訪國共內戰時13歲逃亡者、台灣老兵高秉涵，在台海局勢緊張的當下，節目談及國共內戰時的殘酷往事，表示「忘記苦難歷史的人，必將成為下一次苦難的受害者」。

明報記者