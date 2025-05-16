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駐京周記：外賣「百團大戰」拼低價可行？

【明報專訊】1.9元（人民幣，下同）一杯的奶茶，3.9元一杯的咖啡，1.9元兩杯的「蜜雪冰城」，從3月京東進入外賣賽道起，內地消費者享受到一波「飲品自由」；淘寶「閃購」也在4月30日高調宣布與「餓了麼」打通，並投入百億元補貼。也是由那時起，已似一潭死水的外賣賽道再次掀起波瀾。京東、淘寶這些老牌大型電商平台的落場，讓外賣淡季的三四月，成為新一季外賣高峰期。

京東闖外賣 淘寶伙「餓了麼」參戰

最開始，很多人疑惑京東為何要進入已經非常「捲」的外賣賽道，為外賣員繳納五險一金更是噱頭。不過京東一落場，也確實把外賣員的福利問題提上了日程，讓消費者也體驗到了一波實惠。

雖然現階段京東上的選擇最少，不過優惠很多，點選一些全國連鎖的店舖和奶茶咖啡類的食品，無論價格還是送餐時間都更有競爭優勢。美團一直都是最全的分類和最舒服的界面系統，在有紅包的情况下也是不錯的選擇。但在京東落場之前，記者一直在「餓了麼」平台點外賣。阿里平台88vip的權益每月贈送很多優惠券，紅包力度也更大一些。

現在記者點外賣都要三方比較，想好吃什麼之後，在美團、餓了麼、京東3個外賣平台上加入購物車後對比價格，看哪裏優惠更高就選擇在哪裏訂。

5月13日，央視新聞報道，近日，市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源社會保障部、商務部，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、餓了麼等平台企業。

補貼百億 京東6·18喝1.68元咖啡

儘管被約談，外賣「百團大戰」依舊沒有停下。京東昨日在「618驚喜開放日」活動上宣布，京東外賣將推出史無前例的百億補貼的力度；同時，未來每個月的18號，將是「京東超級外賣日」。今年的6月18日，可以在京東上買到1.68元的大牌咖啡和奶茶，既可以現買現喝，也可以先囤後用；同時，京東外賣的百億補貼券最高可以立減61.8元。

此前猜測在被約談後將熄火的價格戰看來將持續進行，未來的外賣市場吉凶依舊難測。但價格戰過後，平台們曾許下的諾言、誇下的海口能不能繼續實施，消費者、商家、外賣員、平台四方利益能否達到平衡，仍是未知數。靠低價吸引來的客戶和口碑是否可持續，也需要打個問號。

駐京記者 王佩凡

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