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涉配合中共宣傳 台鎖定逾20藝人調查

【明報專訊】台灣陸委會主委邱垂正日前指出，將調查特定配合中共對台宣傳軍演、武統等言論的藝人，若調查屬實將會依法開罰，並點名藝人歐陽娜娜（圖）已被列為重要的行政查察對象。陸委會副主委沈有忠昨進一步表示，初步鎖定20餘名藝人，偕同主管機關文化部進行調查、裁量。

歐陽娜娜被列重點對象

陸委會：影響民心無法忍

中央社報道，沈有忠昨在立法院回應質詢時說明，對台藝人為尋求商機唱頌大陸表示尊重選擇，但是在特定時間點，配合特定對象，轉發特定內容，甚至擴大傳播影響台灣民心士氣，這是陸委會沒有辦法容忍的。

針對鎖定的台灣藝人名單，沈有忠表示「初步鎖定20幾位」，對於不僅轉載大陸官方的帖文，甚至公開參與大陸政協活動，以及以口頭方式加大貶抑「台灣主權」，這些都希望文化部做第一波處理。不過，轉發「祝祖國生日快樂」等內容沒有逾越紅線。祖籍為江西吉安、今年24歲的歐陽娜娜5月11日剛正式受聘為江西吉安文化旅遊大使。

民進黨立委張雅琳指出，台灣有些追星活動的主辦單位要求民眾不得在場內舉起有關「台灣」的應援物品。國安局副局長黃明昭表示，這是標準的文化統戰，會派人關注偶像見面會、或演唱會現場等。

小紅書教陸客「商務追星」 台查行程

社交平台小紅書近期冒起大陸人藉商務簽赴台旅遊或追星攻略，沈有忠強調會調查申請人背景，以及申請行程有無符合。若發現來台行程與申請目的不符，當事人最長7年不能入境台灣。陸委會副主委梁文傑昨提到，周六開幕的2025雙北世界壯年運動會，已有371名大陸選手獲准來台參賽，兩人被以意圖滋擾駁回申請。

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