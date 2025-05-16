外貿企業火力全開 美商設倉囤貨

美國客憂變數催發貨

寧波一家玩具外貿公司的銷售郭明忙得不可開交，5月14日當晚老闆要求加班，機器滿負荷運轉。義烏市夢成玩具公司負責人成正仁向《新京報》透露，其中一款套裝玩具的出貨量增加到了18萬套。另一名外貿企業人士聶自勤表示，中美「休戰」後，她很快接到來自美國客戶的催促發貨電話，對方擔心未來關稅政策或許依然存在變數，希望盡快將貨物拿到手。

電商：小額包裹仍沒美國訂單

廣州一家專做美國大碼女裝的電商對本報表示，儘管美國調低小額包裹關稅，但他的網站依然沒有美國訂單，「美國消費者無法接受漲價」。他引述行內消息稱，德國、日本也會在9月取消小額包裹免稅政策。不過，他之前已將輸美貨物改走集運，由物流公司一條龍負責清關、倉儲和派送全包服務，物流費比貨物採購費還高5%。中美談判前，儘管美加徵145%關稅，其貨物照常銷美，成本只是提高一兩成。

至於物流公司做法，知情者透露，自從美大幅提高關稅後，利用空殼公司低報貨值方式清關的做法驟增，利益推高了業界鋌而走險風氣。

（關稅戰）