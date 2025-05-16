明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

外貿企業火力全開 美商設倉囤貨

【明報專訊】在上海洋山港等港口，部分貨櫃在港口堆場滯留約一個月，近日終於裝船。環球網報道，浙江寧波、義烏等地外貿企業近日機器全開，趁90天「休戰期」把此前積壓的訂單集中補發。知情者對本報表示，目前許多美國採購商在美設立前置倉囤中國貨，以備中美貿易戰變化。

美國客憂變數催發貨

寧波一家玩具外貿公司的銷售郭明忙得不可開交，5月14日當晚老闆要求加班，機器滿負荷運轉。義烏市夢成玩具公司負責人成正仁向《新京報》透露，其中一款套裝玩具的出貨量增加到了18萬套。另一名外貿企業人士聶自勤表示，中美「休戰」後，她很快接到來自美國客戶的催促發貨電話，對方擔心未來關稅政策或許依然存在變數，希望盡快將貨物拿到手。

電商：小額包裹仍沒美國訂單

廣州一家專做美國大碼女裝的電商對本報表示，儘管美國調低小額包裹關稅，但他的網站依然沒有美國訂單，「美國消費者無法接受漲價」。他引述行內消息稱，德國、日本也會在9月取消小額包裹免稅政策。不過，他之前已將輸美貨物改走集運，由物流公司一條龍負責清關、倉儲和派送全包服務，物流費比貨物採購費還高5%。中美談判前，儘管美加徵145%關稅，其貨物照常銷美，成本只是提高一兩成。

至於物流公司做法，知情者透露，自從美大幅提高關稅後，利用空殼公司低報貨值方式清關的做法驟增，利益推高了業界鋌而走險風氣。

（關稅戰）

上 / 下一篇新聞