中美貨櫃預訂飈3倍 下月運費漲177% 「休戰期」搶艙位運貨 談判後報價每周上升

中美經貿高層會談5月10至11日在日內瓦舉行，雙方隨後宣布將美中的加徵關稅從145%和125%分別降至30%和10%，「休戰」90天，14日起實施。

聯合聲明公布後，在美國下單的從中國到美國的貨櫃運輸預訂量應聲飈升。「現在出貨去美國好強勁，根本訂不到艙。」資深物流從業員對本報表示，因為之前航運削減差不多五成船，要重新調船、召集船員，需兩三周時間，突然的訂艙需求導致供不應求，運費也因而節節上升。

中國運美西 談判前標櫃2200美元

談判後3100 下月初6100美元

他以中國主要港口去美國西岸洛杉磯、三藩市等地為例，中美貿易戰期間40呎標準櫃運費約2200美元，談判後漲到3100美元，「價錢個個星期不同」，到6月初將達到6100美元。綜合不同船公司的預告，中國到美國東岸的40呎櫃運費6月初將升至7100美元，而談判前是2800美元，談判後為約3600至3700美元；連到南美的運費也上漲六七成，南美東、西岸將分別達2400、2000美元，「現在艙位極度短缺，供不應求，船公司說了算」。

90天「休戰期」將在8月14日結束，假設航運時間為15天，外貿企業須在7月底之前將所有貨物出運，直接導致搶艙潮。

料6周內運輸量再激增

央視昨引述貿易追蹤機構Vizion戰略業務發展副總裁特雷西表示，截至美東時間5月5日的7天平均預訂量為5709個標準貨櫃，而截至5月14日的7天平均預訂量飈升277%至21530個標準貨櫃。德國貨櫃航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）指出，本周前3天，該公司的美中航線預訂量按周增長了50%。物流公司ITS Logistics全球供應鏈副總裁布拉希爾（Paul Brashier）表示，其客戶在中國預裝了數千個貨櫃，準備運進；預計在接下來的4至6周內，貨櫃運輸數量會進一步激增。

中美貿易代表韓國再會談

路透社報道，韓國貿易部長鄭仁圭透露，中國商務部國際貿易談判代表李成鋼與美國貿易代表格里爾昨在韓國出席亞太經合組織（APEC）會議期間舉行會談。二人也參加了5月10至11日的中美經貿高層會談。中國商務部發言人何詠前昨稱，關於美方針對進口汽車、鋼鋁的232關稅，以及對進口藥品發起232調查，中方認為美方做法是典型的單邊主義和保護主義行徑，敦促美方盡快停止。

明報記者

（關稅戰）

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