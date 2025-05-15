美農業部：港美是強經貿伙伴 食品商稱客戶仍觀望

梅儒瑞：港市場好 美盼關係持續

考察團包括30多間企業、全國性等行業組織及部分州份農業部官員。率團的美國農業部外貿農業處署理助理署長Mark Slupek在HOFEX美國展廳開幕時說，港美是強而有力的貿易伙伴（strong trading partner），香港是美國農產品出口第21大出口市場，去年出口額約15億美元。他提及香港作為自由港及自由貿易地區，是美國農產品出口的獨特市場。駐港澳總領事梅儒瑞也說香港對美國食品是十分好的市場，美方希望關係持續。

美領館農業參贊Garrett McDonald接受本報訪問時婉拒直接評論關稅影響，但形容對過去數日發展感到鼓舞。他重申香港對美國農產品是重要市場，也是美國供應商連結本港、中國內地及東南亞的重要地方。

陳茂波倡與會者港設代表處

同場的財政司長陳茂波不點名說，當其他經濟體提高貿易壁壘，香港則打開大門。他重申香港是全球最自由經濟體，建議與會者考慮在港設代表處或區域辦公室。

來自加州的芝士生產商Bob說，有內地客早前取消所有訂單，中美降關稅後，雖然約一半訂單即時恢復，另一半客戶仍觀望，也有入口商關注其客戶是否願意付額外關稅。他希望盡快恢復正常，「他們（中國）不運貨給我們（美國），我們不運貨給他們，到頭來只是工廠和人們受苦」。

商家稱關稅仍增 憂損競爭力

在華經商30年的薄荷糖供應商Brian說，不少公司因先前關稅高企而抗拒來華參展。他的業務分散全球，影響不大，並看好中美會達成協議，「兩國都需要彼此」。有花旗參展商代表說本月陸續重新對華發貨，但仍有當地參農按兵不動，因關稅雖降低，但「還是比之前增加」，影響競爭力。

（關稅戰）