料趕出貨運美 中小企聯會：政府答應促加密船次

政府：業界正積極準備

美國將特朗普2.0對華關稅降至三成，中國對美反制關稅降至一成，其中各有24%關稅在90天內暫緩實施。郭志華稱早前因應美方關稅，部分安排往美國的船期轉到歐洲，故昨與政府相關部門反映期望盡早安排班次，以免一兩個月後需求大增而「臨急抱佛腳」；郭引述該部門答應，會向船務公司要求加密前往美國班次。

國泰：續靈活調配貨機運力

政府發言人稱，特區政府密切注視關稅談判事態發展及聯繫業界以應對，因應關稅於90天期限內大降，業界預計內地出口到美國的貨物及內地從東南亞地區輸入原材料的貨量，將於未來一段時間大幅上升，業界正積極準備。

發言人稱政府將留意局勢發展，與業界保持緊密聯繫和團結一致，以堅定意志和信心共同應對。

空運方面，被問到會否增加前往美國的貨機班次，國泰昨回覆稱會密切留意市場狀况，並繼續靈活調配貨機運力。

另外，路透社引述白宮行政命令和快遞行業專家消息，指美國將把來自中國的小額包裹關稅下調至最低三成，進一步緩和貿易戰。此前，針對「小額包裹」稅率從120%降至54%，另保留每件包裹100美元（約780港元）固定費用選項，市民可二擇一。香港郵政昨回覆稱正與美國郵政機關釐清有關事宜，重申不會代收關稅，仍會繼續暫停寄往美國而內載貨品的平郵及空郵服務，現階段無補充。

立法會進出口界議員黃英豪說，內地電子產品及高增值電器佔全球約六至七成供應，美國市場難以找到替代品，若路透社消息屬實，預計對於相關產品的銷情會有正面影響，相反成衣及玩具商品在市場較多替代品，有待相關稅項調低才能恢復生意。

議員料成衣玩具銷情未恢復

香港電商協會會長李基銓則稱，三成稅率對電商業界屬較合理水平，期望進一步下調以促進相關貿易；早前本地電商改為向美國電商發貨，再由後者寄予當地買家應對。至於有關成本是否由買賣雙方共同承擔，他說視乎個別公司及市場而定。

（關稅戰）