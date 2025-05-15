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倫敦工藝周 中國首於使館預定地設國家館

【明報專訊】2025年倫敦工藝周中國國家館周一在英國倫敦正式開幕。展館展出了極具中國特色的手工藝作品，充分展現了中國當代工藝的多樣性與傳承力。這也是中國首次在原英國皇家造幣廠、即新使館預定地正式設置倫敦工藝周中國館，主題展名稱為「天工開物」。

國際工藝界年度盛會「倫敦工藝週」本月12日至18日舉行。新華社報道，本屆倫敦工藝周中國國家館以「天工開物」為主題，展覽設於原英國皇家造幣廠。系列展覽將持續至本月18日，其間還將陸續推出「媽媽的針線活」「一片神奇的東方樹葉」等專題活動。

去年，皇家造幣廠遺址僅是中方參與倫敦工藝周的4個展場之一，未達「國家館」規模。 倫敦工藝周自2015年創辦以來，已成為全球最重要的手工藝文化活動之一。

華公使盼展覽促進中英合作

中國駐英國大使館公使趙飛在開幕式致辭中表示，中英兩國均擁有悠久且豐富的手工藝傳統，希望今年的倫敦工藝周能夠為中英兩國的工藝從業者提供更多靈感、願景與合作機會，進一步促進兩國人民的相互理解與友誼。倫敦工藝周主席蓋．索特在致辭中高度評價英中工藝文化交流，認為中國工藝在設計與創意中展現了「人與自然共生」的智慧。

中國政府多年前購買倫敦塔附近的皇家造幣廠遺址，擬建造面積約6.5萬平方米、在歐洲最大的新使館。今年2月以來，中國擬在預定地修建新使館曾引發有數千人參與的示威抗議，抗議者稱這將成為中共監控、跨境鎮壓等活動的巨型基地。

相關字詞﹕國家館 抗議 展覽 工藝

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