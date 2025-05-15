國台辦批台刪漢人表述：無顏面對列祖列宗

陳斌華昨主持例行記者會表示，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人，這是誰都無法改變的客觀事實。民進黨當局出於謀「獨」本性和政治私利，花招百出操弄「去中國化」，割裂兩岸歷史文化聯結，不得人心，不會得逞，必遭唾棄。

另批賴清德「台日家人論」背叛民族

對於賴清德日前在台南參加八田與一紀念會時稱，台灣與日本的感情不是只像朋友一樣，是像家人一樣。陳斌華指出，眾所周知，日本在霸佔台灣的半個世紀裏，所犯罪行罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難。賴清德罔顧歷史事實，絕口不提台灣同胞所遭受的劫難，反而大肆鼓吹所謂「台日感情」，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。

賴清德執政即將滿一週年，陳斌華指出，賴政府升高兩岸對立對抗，是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。無論做什麼，「兩岸終將統一，也必將統一」，希望台灣民眾反對台獨與外來勢力干涉。他並稱，國台辦網站推出的「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，截至本月13日已收到近6000封舉報郵件，將「堅持以事實為依據、以法律為準繩」，在核實相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲。