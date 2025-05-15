亞亞控台政治打壓 國台辦：為陸配遮風避雨

台內政部長：主張武統犯法 依法處置

劉振亞遭台移民署認定鼓吹武統言論，居留許可被廢，在今年3月25日期限最後一天搭機離境。《聯合報》報道，劉振亞在內地社媒平台「抖音」表示，自己一切發聲是出於為孩子、為兩岸家庭發聲。她認為，民進黨政府用高壓手段打壓不同聲音，甚至將她等陸配貼上「境外敵對勢力」的標籤，形塑類似戒嚴的社會氛圍，並藉她做成「殺雞儆猴」的示警案例，打壓支持兩岸一家親的言論。

她並點名劉世芳動用公權力迫害異議，最終用遣返的方式將她逐出台灣，稱這是「政治打壓」。如今她人在大陸，孩子仍在台灣，每次視像通話時孩子都會問，「媽媽，什麼時候帶我們回家？」劉振亞強調，她不會就此放棄，會持續以行動證明自己的立場，身為一個母親與兩岸家庭一員，她會堅持走下去。

劉世芳昨對此回應稱，台灣政府已經完成行政處分，她不針對個案再做評論；但任何人主張武統已觸犯「兩岸人民關係條例」，「我們一定依法處置，沒有模糊的空間」。

國台辦發言人陳斌華昨表示，民進黨當局出於「台獨」本性和政治私利，區別對待、刻意刁難數十萬大陸配偶，這是不折不扣的政治操弄、政治迫害。其所作所為遭到愈來愈多台灣民眾和輿論的反對、批評，本月10日舉行的「挺陸配、反迫害」大遊行正是這種民意的集中反映。他指出，大陸是廣大陸配的娘家，大陸同胞是廣大陸配的親人、家人。風雨來時，我們於情於理都要為廣大陸配遮風避雨，為他們維護自身合法正當權益伸出援手、提供支持。