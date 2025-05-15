明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

哥倫比亞加入帶路 美媒稱衝擊後院 習近平稱加強戰略溝通 哥國總統：個別國家唯利是圖不利世界

【明報專訊】拉美國家哥倫比亞昨（14日）正式簽署加入「一帶一路」倡議，國家主席習近平表示，雙方要鞏固政治互信，加強戰略溝通，把牢雙邊關係發展方向。官媒引述哥倫比亞總統佩特羅則表示，當前國際局勢複雜多變，個別國家唯利是圖的做法不利於世界，各國應團結應對。哥方願同中方密切配合，捍衛國際公平正義，維護發展中國家共同利益。美媒則把舉動視為衝擊美國「後院」。

新華社報道，習近平昨在北京會見赴華出席中拉論壇第四屆部長級會議的佩特羅，兩人隨後共同見證「一帶一路」協議簽署。

習近平撐華企赴哥倫比亞 另稱兩國可拓新領域合作

習近平指出，哥倫比亞是拉美重要國家，中方一向從戰略高度和長遠角度，看待發展兩國關係。「要以哥倫比亞正式加入一帶一路大家庭為契機，推動兩國合作提質升級」。他稱，中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設。雙方可進一步拓展風能、新能源汽車、數字經濟、人工智能等新興領域合作。

習近平表示，中拉合作是「南南合作」的重要組成部分，順應世界發展大勢和歷史潮流。中國願同包括哥倫比亞在內的拉美國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷走深走實。

中國連續多年成為哥倫比亞第二大貿易伙伴。今年前4個月，中國對哥進出口483.4億元，規模創歷史同期新高。去年中哥貿易規模達1496.3億元，增長13%，連續4年超過1200億元。

據路透社報道，哥倫比亞外長薩拉維亞（Laura Sarabia）表示，加入中國「一帶一路」倡儀是該國「幾十年來最大膽的一步」，並指此次合作協議的簽署，為貿易、投資和旅遊開啟了無限商機，形容哥國「堅定向世界開放」。

哥倫比亞一直被視為美國在拉丁美洲最親密的貿易與安全伙伴之一。美國總統特朗普上台後，佩特羅曾與他多次在社交媒體上爭執。彭博社報道指，哥國加入「一帶一路」的決定，勢必將衝擊美國與哥倫比亞原已緊張的關係。

哥倫比亞前總統桑佩爾日前表示，佩特羅在關稅爭端期間訪華，是對美國「非常明確的回應」，即拉丁美洲已準備好尋找其他市場、合作伙伴和融資來源。

哥倫比亞外長稱備忘錄無法律承諾

仍盼與美保持貿易關係

不過，薩拉維亞向哥倫比亞廣播電台表示，簽署的備忘錄不同於「哥倫比亞與美國簽署的貿易協定」，指該份文件不意味着法律承諾。她同時稱，雖然哥倫比亞官員正與中國洽談，佩特羅政府仍希望繼續與美國保持貿易關係。

拉美被視為美國傳統後院，目前成為了中美對抗的戰場之一。中國已超越美國，成為了巴西、秘魯、智利和其他拉美國家的最大貿易伙伴。截至目前，三分之二的拉美國家加入了「一帶一路」倡議，未加入的有7個與台灣有邦交的國家，以及墨西哥和去年退出的巴拿馬。

相關字詞﹕一帶一路 習近平 中美角力 哥倫比亞

上 / 下一篇新聞