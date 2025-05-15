哥倫比亞加入帶路 美媒稱衝擊後院 習近平稱加強戰略溝通 哥國總統：個別國家唯利是圖不利世界

新華社報道，習近平昨在北京會見赴華出席中拉論壇第四屆部長級會議的佩特羅，兩人隨後共同見證「一帶一路」協議簽署。

習近平撐華企赴哥倫比亞 另稱兩國可拓新領域合作

習近平指出，哥倫比亞是拉美重要國家，中方一向從戰略高度和長遠角度，看待發展兩國關係。「要以哥倫比亞正式加入一帶一路大家庭為契機，推動兩國合作提質升級」。他稱，中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支持中國企業赴哥投資興業，參與基礎設施建設。雙方可進一步拓展風能、新能源汽車、數字經濟、人工智能等新興領域合作。

習近平表示，中拉合作是「南南合作」的重要組成部分，順應世界發展大勢和歷史潮流。中國願同包括哥倫比亞在內的拉美國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷走深走實。

中國連續多年成為哥倫比亞第二大貿易伙伴。今年前4個月，中國對哥進出口483.4億元，規模創歷史同期新高。去年中哥貿易規模達1496.3億元，增長13%，連續4年超過1200億元。

據路透社報道，哥倫比亞外長薩拉維亞（Laura Sarabia）表示，加入中國「一帶一路」倡儀是該國「幾十年來最大膽的一步」，並指此次合作協議的簽署，為貿易、投資和旅遊開啟了無限商機，形容哥國「堅定向世界開放」。

哥倫比亞一直被視為美國在拉丁美洲最親密的貿易與安全伙伴之一。美國總統特朗普上台後，佩特羅曾與他多次在社交媒體上爭執。彭博社報道指，哥國加入「一帶一路」的決定，勢必將衝擊美國與哥倫比亞原已緊張的關係。

哥倫比亞前總統桑佩爾日前表示，佩特羅在關稅爭端期間訪華，是對美國「非常明確的回應」，即拉丁美洲已準備好尋找其他市場、合作伙伴和融資來源。

哥倫比亞外長稱備忘錄無法律承諾

仍盼與美保持貿易關係

不過，薩拉維亞向哥倫比亞廣播電台表示，簽署的備忘錄不同於「哥倫比亞與美國簽署的貿易協定」，指該份文件不意味着法律承諾。她同時稱，雖然哥倫比亞官員正與中國洽談，佩特羅政府仍希望繼續與美國保持貿易關係。

拉美被視為美國傳統後院，目前成為了中美對抗的戰場之一。中國已超越美國，成為了巴西、秘魯、智利和其他拉美國家的最大貿易伙伴。截至目前，三分之二的拉美國家加入了「一帶一路」倡議，未加入的有7個與台灣有邦交的國家，以及墨西哥和去年退出的巴拿馬。