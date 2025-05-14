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小米SU7 Ultra貨不對辦 400車主聯合拍片要求退車

【明報專訊】小米電動車SU7 Ultra 近期被指虛假宣傳的風波持續發酵，近400名車主聯合錄製影片要求無損退車。有小米車主昨表示，已有客服對他們稱可以申請取消訂單流程。

事件的導火索源自SU7 Ultra一款「碳纖維雙風道前置艙蓋」，即俗稱的「挖孔設計」，小米曾宣傳該艙蓋具備「空氣動力學風道」和「輪轂散熱」功能。但不少車主近日發現有關設計未連接散熱系統或下壓力結構，更多是裝飾性。有車主估算，汽車前艙蓋成本最多約為1萬元（人民幣，下同），遠低於4萬多元的加價。

另一爭議是小米SU7 Ultra車體更新版本限制動力輸出，1548匹最大馬力被鎖定，車主需要達成賽道成績才能解鎖，否則只能使用約900匹馬力。日前小米道歉，並緊急暫停新版本推送。

車主啟集體訴訟 客服稱不退定金

多個內地傳媒報道，多地車主已組建維權群，近400名車主聯合錄製短片，要求無損退車，有車主委托律師啟動集體訴訟程序。據《上海證券報》報道，有部分要求無損退車的小米車主昨表示，小米汽車客服已聯絡他們，稱基於當前現狀，原訂單不會再繼續生產，可以申請取消流程，但訂金無法退回。

不過昨日亦有抖音博主發布測試短片，證實艙蓋有設計上所稱的作用。有網民建議，小米應做直播實測澄清。

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