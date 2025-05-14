台1歲童剴剴遭虐死案 保母姊妹各囚終身18年

官斥兩人以虐取樂 惡性重大

台北地檢署另查出，劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐兩名幼童，今年1月間依凌虐等罪起訴兩人，目前正在台北法院審理中。

綜合台媒報道，法庭外昨一早便排起旁聽人龍。聽完宣判，法庭內也傳出陣陣啜泣聲，有不少人步出法庭表情凝重、頻頻拭淚。一名聲援剴剴的鄭小姐表示，得知劉若琳遭判18年徒刑且可假釋，感到不能接受，認為兩名被告都應該無期。剴剴外婆委任律師林孝帥在法院外受訪說，雖然沒有辦法回應大家對於死刑的期待，但很感謝法官對二人處以最高刑度。

根據檢方調查，男童剴剴2022年2月出生，生父失聯，生母因犯罪入監服刑。母親入監前曾委託私人保母照顧，後因保母不具備正式收養資格，且剴剴外婆無法負擔照顧費用，遂透過兒福聯盟轉介，於2023年9月改以每天1000元新台幣（約256港元）的代價，由和台灣兒童福利聯盟基金會（簡稱兒盟）合作的保母劉彩萱接手。剴剴只在劉家待了115天，在同年12月23晚間倒下。劉彩萱將剴剴放置在電腦房，翌日凌晨剴剴停止呼吸送醫不治。

長期體罰 塞水桶毆打弄斷4牙

劉彩萱案發後向檢警謊稱剴剴「溢奶噎死」，而檢方根據劉家外傭Mira提供的證據，再從兩姊妹手機找出大量凌虐短訊，查出兩姊妹共同施虐剴剴，去年4月依成年人凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死及傷害兒童致死等3罪起訴。證據顯示，劉彩萱姊妹長期體罰剴剴，包括裸體僅穿尿布，逼他如「軍人般稍息」罰站，甚至將剴剴對折塞入水桶、動輒毆打凌虐、弄斷4顆牙。兩人屢屢綁縛剴剴，每天僅提供一餐大人剩菜剩飯打成的泥，也曾混雜碎鍋巴餵食。

此前劉姓姊妹否認指控，直到今年2月台北地院第三次開庭，劉彩萱承認綑綁與打腳底。4月外傭Mira返台作證，月底劉彩萱首次認罪。

剴剴被政府許可合法登記的保母凌虐死亡，各界關注如何強化相關服務。兒盟昨日對未即時阻止剴剴案悲劇發生表示歉意，並強調內部從三方面檢討，包括中、高風險個案由雙人訪視，全員強制兒童保護培訓等。