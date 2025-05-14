豫10政法官「學習」期間違規吃喝 1人酒後亡

「八項規定」是習近平2012年上台後首項黨內整風運動，以改進工作作風、密切聯繫群眾。

河南信陽市羅山縣委、政法委3月21日召開有關學習教育的部署會後，羅山政法委書記李獻林次日中午搞飯局，信陽政法委常務副書記葉金廣、市紀委駐政法委三級調研員林志友、政法委四級調研員鮑倩、政法委平安創建科長張玉，羅山檢察長段巍巍、公安局政委汪海洋，羅山政法委副書記黃家成、方建兵、夏宇等9人參加。

李獻林、林志友、段巍巍、汪海洋、夏宇5人共飲用4瓶白酒，1人飲酒後於當日下午死亡。李獻林等向管理對象借錢補償死者家屬。除已死亡的夏宇外，其餘9人均被黨內處分，李獻林更因其他違紀違法問題被立案調查。另外，羅山縣委書記余國芳明知但未上報，副縣長兼公安局長李超安排政委代赴宴，以及履職不力的信陽市委書記蔡松濤、信陽政法委書記楊進、信陽紀委書記王軍、羅山紀委書記張波均被處分。

2022年底，青海省6名廳級官員在參加學習貫徹中共二十大精神培訓班期間，聚餐飲用7瓶白酒導致1人死亡。