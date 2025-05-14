習晤盧拉 深化經貿合作反對單邊

簽20份合作文件 支持俄烏對話

新華社引述盧拉表示，巴中兩國關係堅不可摧，不容任何外部因素的干擾破壞；巴方願對接自身發展戰略和「一帶一路」倡議，深化兩國在經貿、基礎設施等領域合作。盧拉說，保護主義、濫徵關稅無法帶來發展繁榮，只會造成混亂，中方應對全球挑戰的堅定態度給予各國力量和信心。

兩國元首還就烏克蘭危機交換了意見，支持俄羅斯和烏克蘭開啟直接對話。會談後，兩人共同見證簽署各領域20份合作文件，包括戰略對接第一階段合作諒解備忘錄、礦業領域合作、人工智能合作；中巴央行簽署金融戰略合作諒解備忘錄，並續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為1900億元人民幣/1570億巴西雷亞爾。

雙方發表《中巴關於強化攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，共同維護多邊主義的聯合聲明》，並發表《中巴關於烏克蘭危機的聯合聲明》重申立場。

兩國企業簽386億元合作 蜜雪攻巴

此次巴方訪華代表團約200名商界人士隨行。根據巴西政府新聞稿，中巴企業簽署合作金額高達270億雷亞爾（約386億港元）。長城汽車擬投資60億雷亞爾（約86億港元）擴大其在巴西的業務；長城汽車巴西工廠7月投產，初期產能5萬輛，後續提高至10萬輛。中廣核將投資逾30億雷亞爾（約43億港元）在巴西皮奧伊州建設可再生能源樞紐。蜜雪冰城投入32億雷亞爾（約46億港元）購買巴西咖啡豆等產品並在當地營運。此外，白銀有色、滴滴、江波龍等多家中企也簽署了合作協議，美團將通過Keeta應用程式在巴西外賣市場營運。《華爾街日報》報道，中糧集團計劃在巴西建造碼頭，以確保替代美國大豆和其他食品的供應來源。