哥倫比亞加入帶路 盼成美亞歐洲橋樑

佩特羅來華出席中國-拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕式，央視引述他說，如今「一帶一路」倡議已延伸至全球，倡議能夠推動新一代工業發展。「拉丁美洲和哥倫比亞都是自由且獨立的，我們與世界上任何國家建立關係，無論東西南北，都必須建立在自由平等的基礎上。」佩特羅稱，因此哥倫比亞決定邁出中拉之間深化合作的重要一步。

哥倫比亞總統府當地時間5月12日也發聲明表示，總統確認該國計劃加入共建「一帶一路」倡議，預計將簽署未來兩年的新行動計劃，重點關注基礎設施、技術和可持續性。佩特羅還提到，由於地理位置的優勢，拉丁美洲應成為全球社會、政治和經濟的中心，而哥倫比亞因其與巴拿馬的跨洋地位，可以發揮更加核心的作用。

退「帶路」巴拿馬建鐵路 排除中資

另一拉共體成員國巴拿馬今年2月正式退出「一帶一路」倡議，也直接中斷和中國在重大基礎建設上的合作可能。巴拿馬政府日前宣布興建一條連接首都巴拿馬市與哥斯達黎加邊境接壤的鐵路，全長475公里，預計2026年動工，投資約50億美元。巴拿馬決定引進英國與美國的資金和技術，排除中國參與。